Ноєрт відмовилася стати постпредом США в ООН
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Нового кандидата на посаду в ООН президент оголосить найближчим часом
Прес-секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Хізер Ноєрт відмовилася від пропозиції стати постійним представником США в ООН.
Про це йдеться в її заяві, передає Bloomberg.
Водночас Ноєрт подякувала президентові Дональду Трампу і держсекретарю Майку Помпео за їхню пропозицію.
«Останні два місяці для моєї родини були дуже складними, тому я вирішила, що в інтересах моєї сім'ї відмовитися від цієї посади«, - заявила представник Держдепу.
У Держдепартаменті повідомили, що нового кандидата на посаду в ООН президент оголосить найближчим часом.
На початку грудня Дональд Трамп запропонував Хізер Ноєрт зайняти посаду постійного представника США замість Ніккі Гейлі, що подала у відставку, але протягом двох місяців не подавав її кандидатуру в Сенат.