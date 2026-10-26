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Норвезький депутат порушив заборону, щоб допомогти ЗСУ – NTB

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Норвезький депутат порушив заборону, щоб допомогти ЗСУ – NTB
Волонтери вирішили доправити дрони в Україну попри заборону
фото: Peter C. Frølich﻿/Facebook, Генштаб ЗСУ,

Після таємного доправлення безпілотників із тепловізорами уряд країни прискорив зміну правил експорту

Депутат парламенту Норвегії Петер Фрьоліх у 2023 році всупереч чинним правилам таємно доправив в Україну цивільні дрони з тепловізорами. Він пояснив своє рішення критичною ситуацією на фронті та побоюваннями, що зволікання може коштувати життя українським військовим. Згодом норвезький уряд змінив правила, дозволивши легально передавати Україні цивільні безпілотники. Про це повідомляє норвезьке агентство NTB, передає «Главком».

Фрьоліх, який представляє Консервативну партію Норвегії, заснував волонтерську організацію Fritt Ukraina («Вільна Україна»). Разом із нею він намагався відправити в Україну партію дронів із тепловізійними камерами на поромі, що прямував до Німеччини. Однак вантаж зупинила норвезька митниця.

На той час вивезення таких безпілотників без спеціального дозволу забороняли правила, запроваджені ще у 1950-х роках. Організація звернулася безпосередньо до уряду, пояснивши терміновість постачання, однак відповіді не отримала.

Зрештою волонтери вирішили доправити дрони в Україну попри заборону. За словами Фрьоліха, затримки могли поставити під загрозу життя українських військових, які потребували техніки.

Наступного ранку після відправлення безпілотників організація отримала повідомлення, що уряд прискорить розгляд питання. У підсумку правила змінили, і тепер цивільні дрони можна законно надсилати в Україну.

Фрьоліх розповів про цей випадок у книжці «Якщо прийде війна» (Om krigen kommer), а також в ефірі норвезького суспільного мовника NRK. Депутат заявив, що не шкодує про своє рішення, хоча й не закликає інших порушувати правила.

«Це не те, що варто робити звичкою. Але іноді потрібно дослухатися до внутрішнього відчуття, зробити те, що очевидно правильно, і діяти», – сказав він.

Варто нагадати, що на переговорах в Осло за участю президента України Володимира Зеленського, президента Фінляндії Александра Стубба, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та представників США обговорили «план процвітання України» після завершення війни. Про це повідомив Стере, коментуючи результати зустрічі з американським посланцем Стівом Віткоффом.

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Теги: війна Норвегія Україна дрон ЗСУ

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