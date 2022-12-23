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Нова хвиля криміналу: як війна змінила внутрішні настрої в Росії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Нова хвиля криміналу: як війна змінила внутрішні настрої в Росії
У РФ на свободу вийшли принаймні десятки тисяч злочинців
фото з відкритих джерел

У Росії зростаються релігійний екстремізм та регіональний сепаратизм

Агресія РФ проти України, яка повномасштабно розгорнулася 24 лютого, призвела до потужних зрушень в російському суспільству. Не тільки влада почала ігнорувати закони – самі росіяни беруть з них приклад. Тим паче, що тепер на свободу вийшли принаймні десятки тисяч злочинців, які можуть сприяти подальшому хаосу. Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на журналіста Дениса Стаджи.

Фактична легалізація кримінальних і напівкримінальних армій обернула воєнну ситуацію на користь Кремля. Звісно, що російському керівництву легше використовувати такі формування, як-от кадировці та вагнерівці, аби «утилізовувати» саме «непотрібних людей», а не своїх кадрових військових. Тобто тепер велика частина вторгнення в Україну керується маргіналами – карним злочинцями, релігійними злочинцями і людьми, які не здатні прилаштуватися до нормального життя в суспільстві.

«Перші ув'язнені, які воювали зі мною, – це було 1 червня, штурм Вуглегірської ТЕС. 40 людей з Пітера, суворий режим, рецидив. ... За півроку йдіть додому, отримавши помилування. Ті, хто хоче залишитись з нами, залишаються з нами. Тому варіантів повернутися на зону немає ніяких. Ті, хто приїжджає і в перший день: «Кудись я не туди потрапив», ми робимо позначку «дезертир» і після цього слідує розстріл», – визнавав Пригожин, керівник ПВК Вагнера.

Рішення Кремля дозволити таким формуванням звільняти десятки тисяч в’язнів, давати їм в руки зброю, організовувати та відправляти їх на фронт було простим, але може виявитися руйнівним. Це також демонструє, наскільки поганими є справи Росії у війні, що вона готова наймати грабіжників, вбивць і розбійників. До того ж наслідки з’явилися дуже швидко. За приклад можна взяти історію Павла Ніколіна, стрільця кулеметника, який відкрив вогонь по поліцейським у Новошахтинську.

До того ж у Росії зростаються кримінал, релігійний екстремізм та регіональний сепаратизм. Наприклад, Кадиров розповідав, що в Чечню відправили 200 важких підлітків з різних регіонів РФ, а також з так званих «ДНР» та «ЛНР». Там відбуватиметься військово-патріотичне виховання.

Ще однією ознакою занепаду російської армії, а також суспільства є те, наскільки швидко понятійний апарат кримінальників входить у громадський і політичний простір РФ. Це видно із заяви Пригожина: «Ми не беремо «півнів» у ПВК «Вагнер». Ми рекомендували сформувати з них окрему «півнячу дивізію», яка, безсумнівно, виявить високий бойовий дух. Якщо коротко, серед бійців ПВК «Вагнер» «півнів» немає».

Персональні війська Рамзана Кадирова, які переважно воліють піаритися в інтернеті, мало чим відрізняються від інших групувань. Проте вони прикриваються образами ісламських воїнів.

Усі ці фактори демотивують кадрове військо Росії, яке втрачає останні залишки честі і переходять на ті самі методи, що й кримінальні формування. У результаті, на окупованих територіях фіксуються численні випадки мародерства, вбивств, тортур, зґвалтувань цивільних осіб тощо.

Водночас керівники злочинних угруповань переходять на наступний щавель еволюції і претендують на владу. Коли в Москві може початися переділ влади, то деякі з них бути залученими до посилення позицій кого-небудь. Інші й самі захочуть мати власні війська, які тільки їм і підкоряються, так як Кадиров. Щодо Пригожина, то ймовірно, що він жадає політичного визнання, одних грошей йому недостатньо.

З іншого боку, вже почали проявлятися економічні злочини. Мова йде про те, наскільки побільшала кількість пожеж у Росії в торгових центрах, складах та НПЗ. Деякі експерти й аналітики припустили, що причиною стали самі ж власники цих підприємств, які хочуть отримати страховку.

«Очевидно, що у багатьох ситуаціях для власників ТЦ це певна можливість послатися на форс-мажорні обставини у вигляді пожежі, отримати страховку, заморозити відносини з кредиторами на якийсь час та пом'якшити фіскальне навантаження. Кількість пожеж, швидше за все, лише наростатиме», – розповів голова аналітичного агентства Infoline Іван Федяков.

Врешті-решт, наступного року Росію чекають серйозні виклики пов’язані з кримінальними проблемами. Ветерани, що не знаходять себе в мирному житті, злочинці, які отримали зброю, бізнесмен на кшталт Пригожина, працівники збанкрутілих підприємств, жителі провінції, сепаратисти на Кавказі, дезертири, переселенці – те, що створить ґрунт для значного зростання рівня криміналу.

Матеріал підготовлено за аналізом Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Теги: росія 24 лютого штурм бізнесмен фронт ПВК Вагнера помилування влада сепаратизм війна переселенці кримінал росіяни

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