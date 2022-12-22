Звідки Росія знає, куди бити для блекаута: роз’яснення Міненерго

Окупантам допомагають визначати цілі для ударів російські енергетики

Російські окупанти готували атаку по українській енергосистемі не менше місяця. Про це повідомив глава Міненерго Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes.

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«Вони аналізують кожну атаку, встановлюють, як збільшити шкоду, і завдають нових ударів... Раніше наша енергосистема була частиною єдиної радянської мережі. Їх енергетики чудово розуміють, як все працює... у нас на місцях є деякі не дуже розумні люди, які фотографують руйнування і потім викладають це в мережу», – зазначив міністр.

Галущенко зазначив, що окупантам допомагають визначати цілі для ударів російські енергетики. Збитки української енергосистеми, за його оцінкою, вже склали мільярди доларів.

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Раніше Галущенко спрогнозував, коли стабілізується енергосистема.

Нагадаємо, станом на ранок 22 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності. При цьому до мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності.