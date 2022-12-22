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Звідки Росія знає, куди бити для блекаута: роз’яснення Міненерго

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Звідки Росія знає, куди бити для блекаута: роз’яснення Міненерго
фото ілюстративне

Окупантам допомагають визначати цілі для ударів російські енергетики

Російські окупанти готували атаку по українській енергосистемі не менше місяця. Про це повідомив глава Міненерго Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes.

«Вони аналізують кожну атаку, встановлюють, як збільшити шкоду, і завдають нових ударів... Раніше наша енергосистема була частиною єдиної радянської мережі. Їх енергетики чудово розуміють, як все працює... у нас на місцях є деякі не дуже розумні люди, які фотографують руйнування і потім викладають це в мережу», – зазначив міністр.

Галущенко зазначив, що окупантам допомагають визначати цілі для ударів російські енергетики. Збитки української енергосистеми, за його оцінкою, вже склали мільярди доларів.

Раніше Галущенко спрогнозував, коли стабілізується енергосистема.

Нагадаємо, станом на ранок 22 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності. При цьому до мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності.

Теги: росія війна окупанти Україна електроенергія

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