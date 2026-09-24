Українець влаштував різанину у монастирі в Польщі: загинув священник, є поранені

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини напад

31-річний громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей у монастирі у польському місті Ярослав Підкарпатського воєводства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на polsatnews.pl.

Напад стався в четвер близько 09:30 за місцевим часом. Унаслідок інциденту поранення дістали четверо чоловіків, серед яких троє священників, та жінка. Згодом у поліції повідомили про загибель одного зі священників.

Підозрюваного 31-річного українця затримали. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини нападу.

До слова, 20 вересня близько 10:00 в одному з храмів Львова стався інцидент за участю священника. Невідомий чоловік напав на нього під час богослужіння.

Мер Ярослава Марцін Назаревич повідомив, що «наразі кризовий штаб поінформував школи, державні установи та парафії про те, що така подія мала місце». До зазначених установ звернулися з закликом «приділяти більше уваги тому, хто заходить до будівель».

За попередніми даними правоохоронців, чоловік із ментальними порушеннями намагався перешкодити проведенню богослужіння. Його зупинили священник та віряни, після чого передали поліцейським. Чоловіка доправлено до спеціалізованого лікувального закладу. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.