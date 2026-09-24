Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українець влаштував різанину у монастирі в Польщі: загинув священник, є поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Українець влаштував різанину у монастирі в Польщі: загинув священник, є поранені
Підозрюваного 31-річного українця затримано
фото: Gazeta Jarosławska

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини напад

31-річний громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей у монастирі у польському місті Ярослав Підкарпатського воєводства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на polsatnews.pl.

Напад стався в четвер близько 09:30 за місцевим часом. Унаслідок інциденту поранення дістали четверо чоловіків, серед яких троє священників, та жінка. Згодом у поліції повідомили про загибель одного зі священників.

Підозрюваного 31-річного українця затримали. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини нападу.

До слова, 20 вересня близько 10:00 в одному з храмів Львова стався інцидент за участю священника. Невідомий чоловік напав на нього під час богослужіння.

Мер Ярослава Марцін Назаревич повідомив, що «наразі кризовий штаб поінформував школи, державні установи та парафії про те, що така подія мала місце». До зазначених установ звернулися з закликом «приділяти більше уваги тому, хто заходить до будівель».

За попередніми даними правоохоронців, чоловік із ментальними порушеннями намагався перешкодити проведенню богослужіння. Його зупинили священник та віряни, після чого передали поліцейським. Чоловіка доправлено до спеціалізованого лікувального закладу. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Теги: Польща напад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовослужбовці облаштували пости за рекомендаціями прикордонної служби
Польща направила військових до шести пунктів пропуску з Україною
Вчора, 18:08
Генсек НАТО Марк Рютте назвав справжню мету атаки Путіна біля кордону НАТО
«Путін у відчаї»: генсек НАТО відреагував на атаку РФ біля кордону Альянсу
14 вересня, 18:35
Сікорський заявив, що удари по цивільних жодним чином не впливають на ситуацію на Донбасі
Глава МЗС Польщі назвав помилкою удари РФ по українських містах
9 вересня, 10:31
Аеропорт Депултиче-Крулевське поблизу Холма працюватиме з особливими умовами
Польща на три місяці обмежить повітряний рух біля кордону з Україною
3 вересня, 17:26
Сікорський закликав союзників посилити санкційний тиск на Росію
Сікорський закликав Європу відповісти на гібридну війну Росії
2 вересня, 15:32
Коли пасажири прибули до аеропорту, виявилося, що вони прийшли запізно – літак уже полетів
У Польщі 130 пасажирів не потрапили на рейс Ryanair: літак несподівано вилетів раніше
29 серпня, 19:33
Путін не хоче прямого військового зіткнення з альянсом, але планує «гібридні операції» проти його держав-членів
Путін має шість варіантів, як зруйнувати НАТО – The Telegraph
29 серпня, 15:51
Командування та пілот мали повноваження застосувати озброєння
F-16 не збили російську ракету над Польщею: що завадило
29 серпня, 00:55
Польський прокурор розсилав суддям свої інтимні фото
Голий прокурор розгулював Польщею та відправляв суддям пікантні фото – деталі курйозу
26 серпня, 11:59

Соціум

Українець влаштував різанину у монастирі в Польщі: загинув священник, є поранені
Українець влаштував різанину у монастирі в Польщі: загинув священник, є поранені
Південна Корея підтвердила передачу двох полонених Україною військових КНДР
Південна Корея підтвердила передачу двох полонених Україною військових КНДР
Призначений Трампом суддя став на бік ЗМІ у суперечці з Білим домом
Призначений Трампом суддя став на бік ЗМІ у суперечці з Білим домом
Три країни Європи отримали від ЦРУ попередження про можливу атаку Росії
Три країни Європи отримали від ЦРУ попередження про можливу атаку Росії
Хорватський суд погодив екстрадицію українця у справі «Північних потоків»
Хорватський суд погодив екстрадицію українця у справі «Північних потоків»
Росія вивчила ключову інфраструктуру банків Європи
Росія вивчила ключову інфраструктуру банків Європи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях
50K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua