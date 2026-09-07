Розвідка уразила російський літак у Криму (відео)

Розвідка показала ураження ворожого літака

Уночі оператори Департаменту активних дій Головного управління розвідки уразили російський літак у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент активних дій ГУР.

«Цієї ночі оператори Департаменту активних дій ГУР МОУ вразили ворожий літак на тимчасово окупованому півострові. Ступінь пошкодження – уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ступінь пошкодження літака уточнюється.

До слова, 1 вересня президент України Володимир Зеленський попередив іноземні авіакомпанії, страховиків та дипломатів про зростання небезпеки польотів у повітряному просторі Росії. За його словами, поки Москва продовжує війну та атаки проти України, українські дрони й ракети активніше діятимуть по військових цілях та об'єктах, які забезпечують агресію.

2 вересня Україна офіційно попередила міжнародну авіаційну спільноту про небезпеку польотів у повітряному просторі Росії. Відповідне повідомлення було передано Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO). Міністр закордонних справ Андрій Сибіга пояснив, що через продовження війни та роботу російської ППО ризики для цивільної авіації над РФ зростають.