Стефанішина розповіла, які прізвиська отримали Кушнер та Віткофф у російських кулуарах

Колишня посол України у США пов'язала прізвиська американських переговорників із манерою Москви вести політику «з надмінністю і ухмилкою»

Колишня посол України у США Ольга Стефанішина розповіла, які прізвиська отримали американські переговорники Джаред Кушнер та Стів Віткофф у російських політичних кулуарах. За її словами, росіяни називають представників президента США Дональда Трампа «Зятьок» і «Вітьок». Про це Стефанішина заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє «Главком».

Експосолка прокоментувала перший візит Кушнера та Віткоффа до Києва. До цього обидва переговорники неодноразово відвідували Москву та проводили зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

«Росіяни називають переговорників Вітьок і Зятьок. Це така, взагалі, манера росіян вести політику. Трошки з такою надмінністю і ухмилкою», – розповіла Стефанішина.

«Зятьок» у цьому випадку стосується Джареда Кушнера, який є зятем президента США Дональда Трампа, а «Вітьок» – Стіва Віткоффа.

Водночас Стефанішина наголосила, що найважливішим у нещодавній поїздці американських переговорників став сам факт їхнього прибуття до української столиці.

«Я думаю, що найважливим елементом є те, що вони просто приїхали. Тобто сама по собі подія полягає в тому, що вони приїхали і доїхали до Києва», – сказала вона.

Віткофф і Кушнер уперше прибули до України 6 вересня. Їхній візит відбувся наступного дня після переговорів у Москві, де представники Трампа понад три години спілкувалися з Путіним.

У Києві американські представники провели переговори з президентом Володимиром Зеленським та українською командою. Згодом до консультацій долучилися представники Великої Британії, Франції та Німеччини. Серед тем були можливі варіанти припинення вогню, гарантії безпеки, територіальні питання та посилення української протиповітряної оборони.

До цього поїздка Віткоффа та Кушнера до України відкладалася. Напередодні їхнього прибуття Зеленський заявляв, що російські удари завадили американській делегації скористатися літаком, хоча українська сторона підготувала відповідні умови. У підсумку переговорники прибули до Києва потягом.

Нагадаємо, після переговорів Віткофф заявив про «суттєвий прогрес» і повідомив про просування в питанні планування додаткових тристоронніх переговорів. Кушнер, своєю чергою, заявив, що Трамп доручив своїм представникам сформувати пакет пропозицій щодо завершення війни.