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Різанина у монастирі в Польщі. Прокуратура висунула обвинувачення українцю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Різанина у монастирі в Польщі. Прокуратура висунула обвинувачення українцю
Свічки на місці нападу на території абатства в Ярославі на вулиці Бенедиктинській
фото: PAP

Чоловіку може загрожувати довічне ув’язнення

Прокуратура у Перемишлі висунула обвинувачення 31-річному українцю Ігорю М., який напав із ножем на людей на території монастиря бенедиктинок у Ярославі Підкарпатського воєводства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Чоловікові інкримінують вбивство священника, замах на вбивство та завдання тяжких тілесних ушкоджень. Унаслідок нападу постраждали п’ятеро людей – троє священників та двоє мирян. Один зі священників, Станіслав Збойнович, помер у лікарні. Один із поранених священників перебуває у тяжкому, але стабільному стані, інший уже залишив лікарню. Життю ще двох постраждалих нічого не загрожує.

Підозрюваний наразі перебуває під наглядом поліції. Через стан здоров’я його допит і проведення процесуальних дій залежать від висновків лікарів. Йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 31-річний громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей у монастирі у польському місті Ярослав. Відомо про загибель одного зі священників.

Зауважимо, що українське посольство у Польщі засудило напад на території монастиря сестер-бенедиктинок у Ярославі. Воно наголосило, що насильству та нападам на людей не може бути жодного виправдання.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на напад у монастирі сестер-бенедиктинок у польському Ярославі, який скоїв 31-річний громадянин України.

Також президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на напад у монастирі бенедиктинок у Ярославі, внаслідок якого загинув священник і ще кілька людей дістали поранення.

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Теги: Польща напад українці за кордоном

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