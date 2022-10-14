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Новини «могилізації»: в Росії повістку отримала дівчина із В'єтнаму 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Новини «могилізації»: в Росії повістку отримала дівчина із В'єтнаму 
Рашистам байдуже, кого відправляти вмирати за Путіна   
фото з відкритих джерел

24-річну дівчину «зарахували» до вояків 

У Москві 24-річній уродженці В'єтнаму, яка нещодавно отримала російське громадянство, вручили повістку. Про це повідомляють російські ЗМІ.  

Громадянка В'єтнаму Нгуєн Ву Хоанг Ань отримала громадянство Росії у 2020 році. Дівчина навчалася у Московському фінансовому університеті, а зараз працює аналітиком в інтернет-магазині Lamoda.

Нгуєн розповіла, що 11 жовтня 2022 року до неї додому прийшли двоє чоловіків у цивільному одязі і вручили їй повістку, згідно з якою вона має з'явитися до військкомату. Дівчина зазначає, що не має жодного відношення до військової справи та медицини та не вставала на військовий облік. 

Новини «могилізації»: в Росії повістку отримала дівчина із В'єтнаму  фото 1

«Припускаю, що приносять повістки всім підряд за пропискою, а через моє ім'я якраз не очевидна стать», – вважає дівчина.  

Після того, що сталося, росіянка вирушила за поясненнями до військкомату, де їй сказали записатися в загальний список і залишити номер телефону для подальшого зв'язку та уточнення інформації. 

Нагадаємо, в Україні на фронті загинув чиновник з Москви Олексій Мартинов, якого мобілізували у кінці вересня.

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні. Зокрема повідомляється про загибель п'ятьох мобілізованих із Челябінської області.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються. У деяких школах не вистачає 80% педагогічного складу, причому їдуть і вчителі, і вчительки. 

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну. 

Від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Тим часом росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.

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Теги: громадянство інтернет путін росія

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