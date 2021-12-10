Новий канцлер Німеччини пересів на броньований Mercedes за 550 тис. євро

Кузов авто канцлера зроблений зі спеціальної броньованої сталі, а склопакети завтовшки з руку

Новообраний канцлер Німеччини Олаф Шольц пересів на Mercedes-Benz S680 Guard, вартість якого становить близько €550 тис. Про це повідомило видання Nordkurier.

Попередники Шольца на посаді канцлера Німеччини Ангела Меркель та Герхард Шредер мали у службовому використанні автомобілі Audi та Volkswagen, зазначає видання.

Службовий автомобіль нового канцлера ззовні мало чим відрізняється від звичайного Mercedes, проте насправді це майже неприступна фортеця вагою 4200 кг, пише видання.

Mercedes-Benz S680 Guard коштує 550 тисяч євро

Кузов авто зроблено зі спеціальної сталі, склопакети завтовшки з руку, завдяки чому люди всередині автомобіля захищені від пострілів та вибухів. Автомобіль укомплектовано спеціальними колесами, які дають можливість йому продовжувати рух навіть зі знищеними шинами. Також його обладнано автоматичною системою протипожежного захисту, яка може гасити вогонь під або довкола транспортного засобу.

У разі газової атаки ззовні резервуар надлишкового тиску свіжого повітря забезпечує безперервне подання кисню до салону, повідомляє Nordkurier.

В автомобілі є кілька моніторів та всі необхідні комунікаційні й інформаційні системи, шкіряні сидіння розкладаються, якщо пасажир захоче відпочити.

Проте канцлер не має права керувати автомобілем самостійно, зазначає видання. По-перше, для цього йому знадобляться додаткові права водія, а по-друге, глава уряду не може самостійно сісти за кермо з міркувань безпеки.

До слова, нещодавно новий канцлер Німеччини пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком–2».

Додамо, що нова глава МЗС Німеччини у першій промові згадала про Україну. Очільниця міністерства закордонних Німеччини підтримує Україну і виступає проти «Північного потоку–2».

Як відомо, 8 грудня Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини.

Також повідомлялося, що новий уряд Німеччини підтримає рух України до ЄС

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