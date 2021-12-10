ЄС хоче змінити статус працівників Uber

Євросоюз ініціював законопроєкт про прийом таксистів та кур'єрів до штату компаній

Єврокомісія вирішила дещо змінити в роботі Uber та інших сервісів, що стосуються «гіг-економіки» (агрегаторів таксі, сервісів доставки), розробивши нові правила їхньої роботи на території Євросоюзу, пише CNBC.

Головне нововведення стосується статусу працівників сервісів, наприклад водіїв таксі, кур'єрів і тренерів з фітнесу. За ними пропонується закріпити право на повноцінний прийом до штату компаній, що в свою чергу означатиме наявність фіксованої та гарантованої зарплати, відпусток, допомоги по безробіттю у разі звільнення.

Ініціативу вже схвалили профспілки у більшості країн ЄС. Очікується, що закон у разі прийняття торкнеться близько 4,1 мільйона людей, зайнятих у «гіг-економіці».

Зараз найчастіше співробітники сервісів оформляються як незалежні підрядники, що знижує відповідальність роботодавців і скорочує їх витрати.

До слова, сервіс доставки Uber Eats у Канаді продаватиме марихуану.

У листопаді стало відомо, що Uber зупиняє роботу популярного сервісу в Києві. Йдеться про Uber Shuttle. При цьому в Uber заявили, що інші сервіси – UberX та Uber Comfort – продовжать працювати у Києві. Uber Shuttle почав працювати у Києві у травні 2019 року. Сервіс дозволяє заощаджувати на поїздках за рахунок групового пересування мікроавтобусами компанії.

До слова, в Україні стрімко ростуть ціни на таксі. Вони суттєво зросли ще навесні, а з приходом холодів можуть злетіти ще на 20%.