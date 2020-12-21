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    У світі

    У Британії розкрили дані щодо поширення нового штаму Covid-19

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    <p>Переважно новий тип Covid-19 зафіксовано в Лондоні і на сході Англії</p> - У Британії розкрили дані щодо поширення нового штаму Covid-19

    Переважно новий тип Covid-19 зафіксовано в Лондоні і на сході Англії

    Спочатку фахівці не надали мутації коронавірусу значення

    Фахівець Служби громадської охорони здоров'я Англії доктор Сьюзан Гопкінс визнала, що новий штам коронавірусу Covid-19 був виявлений на південному сході Англії ще у вересні.

    Про це Гопкінс сказала телеканалу Sky news.

    «Він (новий штам коронавірусу, – ред.) був знайдений у пацієнта у вересні, а повний геном був розшифрований у жовтні», – зазначила представниця МОЗ Британії.

    За її словами, спочатку фахівці не надали цьому значення, оскільки віруси часто мутують. Однак до кінця листопада були зафіксовані осередки нового типу Covid-19 у графстві Кент, а захворюваність не знижувалася, незважаючи на прийняті обмежувальні заходи. В результаті уряд було поінформовано 11 грудня про зміну епідеміологічної ситуації.

    Вона додала, що переважно цей тип Covid-19 зафіксовано в Лондоні і на сході Англії, проте в невеликих кількостях він також був виявлений в кожному регіоні Англії, у Вельсі і в Шотландії.

    За її словами, аналогічні штами знайшли в Данії та Австралії, а також дуже схожі варіанти зафіксували у ПАР, Нідерландах.

    Як відомо, Німеччина ініціювала термінове засідання членів ЄС через новий штам коронавірусу.

    аніше стало відомо, що за межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. 20 грудня також в Італії зафіксовано випадок зараження мутованим типом коронавірусу. 

    Зазначимо, що ВООЗ закликає Європу посилити контроль через мутацію коронавірусу.

    Уряд Нідерландів вже заявив, що найближчими днями почне роботу з іншими країнами-членами Євросоюзу для вивчення можливого поширення нового штаму. Крім того, країна закрила авіасполучення з Великобританією до 1 січня.

    Слідом за Нідерландами авіарейси відміняють в Німеччині, Австрії, Італії та Бельгії.

    Нагадаємо, з 20 грудня у Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії – Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності Covid-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше.

    Також стало відомо, що уряд Ізраїлю заборонив в’їзд до країни іноземних громадян з Великобританії, Данії та Південноафриканської Республіки.

    Раніше у грудні ВООЗ оцінила небезпеку нової мутації коронавірусу SARS-CoV-2, виявленої у Великій Британії. За інформацією фахівців, вона більш заразна, але в цілому не змінює рівень небезпеки захворювання.

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      Теги: здоров'я медицина Велика Британія епідемія коронавірус
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