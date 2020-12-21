У Британії розкрили дані щодо поширення нового штаму Covid-19

Переважно новий тип Covid-19 зафіксовано в Лондоні і на сході Англії

Спочатку фахівці не надали мутації коронавірусу значення

Фахівець Служби громадської охорони здоров'я Англії доктор Сьюзан Гопкінс визнала, що новий штам коронавірусу Covid-19 був виявлений на південному сході Англії ще у вересні.

Про це Гопкінс сказала телеканалу Sky news.

«Він (новий штам коронавірусу, – ред.) був знайдений у пацієнта у вересні, а повний геном був розшифрований у жовтні», – зазначила представниця МОЗ Британії.

За її словами, спочатку фахівці не надали цьому значення, оскільки віруси часто мутують. Однак до кінця листопада були зафіксовані осередки нового типу Covid-19 у графстві Кент, а захворюваність не знижувалася, незважаючи на прийняті обмежувальні заходи. В результаті уряд було поінформовано 11 грудня про зміну епідеміологічної ситуації.

Вона додала, що переважно цей тип Covid-19 зафіксовано в Лондоні і на сході Англії, проте в невеликих кількостях він також був виявлений в кожному регіоні Англії, у Вельсі і в Шотландії.

За її словами, аналогічні штами знайшли в Данії та Австралії, а також дуже схожі варіанти зафіксували у ПАР, Нідерландах.

Як відомо, Німеччина ініціювала термінове засідання членів ЄС через новий штам коронавірусу.

аніше стало відомо, що за межами Великої Британії новий штам коронавірусу був виявлений в Данії, Нідерландах та Австралії. 20 грудня також в Італії зафіксовано випадок зараження мутованим типом коронавірусу.

Зазначимо, що ВООЗ закликає Європу посилити контроль через мутацію коронавірусу.

Уряд Нідерландів вже заявив, що найближчими днями почне роботу з іншими країнами-членами Євросоюзу для вивчення можливого поширення нового штаму. Крім того, країна закрила авіасполучення з Великобританією до 1 січня.

Слідом за Нідерландами авіарейси відміняють в Німеччині, Австрії, Італії та Бельгії.

Нагадаємо, з 20 грудня у Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії – Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності Covid-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше.

Також стало відомо, що уряд Ізраїлю заборонив в’їзд до країни іноземних громадян з Великобританії, Данії та Південноафриканської Республіки.

Раніше у грудні ВООЗ оцінила небезпеку нової мутації коронавірусу SARS-CoV-2, виявленої у Великій Британії. За інформацією фахівців, вона більш заразна, але в цілому не змінює рівень небезпеки захворювання.