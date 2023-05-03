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З початку року ДТЕК ввів в роботу вісім нових лав для забезпечення українських ТЕС вугіллям

Іван Гавриляк
glavcom.ua
З початку року ДТЕК ввів в роботу вісім нових лав для забезпечення українських ТЕС вугіллям
Для української енергосистеми майбутня зима не обіцяє бути легшою за попередню, тому кожен на своєму місці робить все, щоб українці її прожили зі світлом і теплом
фото: ДТЕК

Гірники ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально забезпечити видобуток вугілля

З початку 2023 року шахтарі ДТЕК Енерго ввели в роботу 8 нових лав, щоб забезпечити потреби українських теплоелектростанцій у вугіллі.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

За його словами, підготовка до майбутнього опалювального сезону зараз йде повним ходом.

«Завдання перед гірниками стоїть нелегке – в умовах війни зберегти необхідні для підтримання стійкої роботи українських теплоелектростанцій темпи і обсяги видобутку вугілля. Для цього тут працюють вдень та вночі. А в квітні запустили нову лаву-гігант. Її запаси – понад 1 млн тонн. Тож роботи по видобутку тут непочатий край – принаймні на найближчі півтора роки», – зазначив Салєєв.

Він додав, що гірники ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально забезпечити видобуток вугілля. Для цього з початку року було введено в роботу 8 нових лав, а ще 3 планується запустити у травні.

«Для української енергосистеми майбутня зима не обіцяє бути легшою за попередню, тому кожен на своєму місці робить все, щоб українці її прожили зі світлом і теплом», – наголосив Салєєв.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна пройшла опалювальний сезон без закупівлі імпортного вугілля, повністю забезпечивши потреби теплової генерації вугіллям вітчизняного видобутку.

Теги: міністр вугілля опалювальний сезон українці ДТЕК

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Бізнес

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