З початку року ДТЕК ввів в роботу вісім нових лав для забезпечення українських ТЕС вугіллям
Гірники ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально забезпечити видобуток вугілля
З початку 2023 року шахтарі ДТЕК Енерго ввели в роботу 8 нових лав, щоб забезпечити потреби українських теплоелектростанцій у вугіллі.
Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.
За його словами, підготовка до майбутнього опалювального сезону зараз йде повним ходом.
«Завдання перед гірниками стоїть нелегке – в умовах війни зберегти необхідні для підтримання стійкої роботи українських теплоелектростанцій темпи і обсяги видобутку вугілля. Для цього тут працюють вдень та вночі. А в квітні запустили нову лаву-гігант. Її запаси – понад 1 млн тонн. Тож роботи по видобутку тут непочатий край – принаймні на найближчі півтора роки», – зазначив Салєєв.
Він додав, що гірники ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально забезпечити видобуток вугілля. Для цього з початку року було введено в роботу 8 нових лав, а ще 3 планується запустити у травні.
«Для української енергосистеми майбутня зима не обіцяє бути легшою за попередню, тому кожен на своєму місці робить все, щоб українці її прожили зі світлом і теплом», – наголосив Салєєв.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна пройшла опалювальний сезон без закупівлі імпортного вугілля, повністю забезпечивши потреби теплової генерації вугіллям вітчизняного видобутку.
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