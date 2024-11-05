Умєров підтвердив перші бої між ЗСУ та північнокорейськими солдатами на Курщині

За словами Умєрова, північнокорейських солдатів Росія «замаскувала під бурятів» та змішали з росіянами

Очікується, що п'ять підрозділів з солдатами КНДР буде розподілено по лінії фронту протяжністю в 1,5 тис. км

У Курській області вже відбулись перші зіткнення між Збройними силами України та північнокорейськими солдатами, але наразі вони були «маломасштабними». Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю KBS.

Як зазначив очільник оборонного відомства, солдатів з КНДР «замаскували під бурятів» та змішали з росіянами. Тому, аби підтвердити точну кількість втрат і полонених північнокорейців, треба усіх перевіряти. Умєров також зауважив, що наразі бої за участі корейців були «маломасштабними».

«Ми визначаємо зіткнення з північнокорейськими силами, але ми вважаємо, що в найближчі кілька тижнів буде більше бойових дій, і ми продовжимо аналіз і перегляд відповідно», – сказав міністр оборони.

Умєров додав, очікується, що п'ять підрозділів (по 3 тис. осіб кожен) буде розподілено по лінії фронту протяжністю в 1,5 тис. км. Таким чином загальна чисельність залучених до війни корейців становитиме 15 тис.. Їх повноцінно залучать після завершення навчань.

Нагадаємо, Financial Times повідомлялася, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення ЗСУ та північнокорейських військових. Раніше перші північнокорейські солдати, що прибули до Курської області РФ, вже потрапили під обстріл Сил оборони України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, що російський диктатор Володимир Путін залучив північнокорейських військових у війну проти України, щоб уникнути додаткової мобілізації в Росії. Зеленський додав, що наразі у підготовчих російських таборах перебуває 3 тис. північнокорейських військових, їхня кількість найближчим часом зросте до 12 тис.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН збиралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні. Представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.