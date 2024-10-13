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Розвідка пояснила, чому Росія злякалася проводити військові навчання у Чорному морі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Розвідка пояснила, чому Росія злякалася проводити військові навчання у Чорному морі
Росія військовими навчаннями намагалася продемонструвати потенціал і спроможність, незважаючи на війну
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У вересні Росія провела масштабні стратегічні навчання «Океан-2024»

У період з 10 по 16 вересня 2024 року військово-морські сили РФ провели масштабне стратегічне навчання «Океан-24». Це сталося після дворічної паузи. Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Розвідка зазначає, що «Океан-24», ймовірно, був спробою продемонструвати потенціал і спроможність, попри війну. За попередніми повідомленнями російських ЗМІ, в навчаннях взяли участь понад 400 кораблів, 120 літаків, 7 тис. транспортних засобів і 90 тис. особового складу. Вони проводилися у Баренцевому, Балтійському, Середземному і Каспійському морях, а також в Тихому і Північному Льодовитому океанах.

Однак розвідка вважає, що Росія перебільшила ці цифри.

«У Чорному морі не було жодної активності «Океан-2024», дуже ймовірно через атаки з боку України в перших шести місяцях 2024 року», – йдеться у звіті розвідки.

Раніше, британська розвідка повідомила про нову стратегію РФ у Чорному морі. Після втрати Ту-22М3 у квітні цього року російські війська стали обережнішими у своїх ударних операціях у Чорному морі. 

Також загроза застосування «Калібрів» не зникла, адже росіяни вивели в Чорне море два ракетоносії, за допомогою яких можуть завдати удару по регіонах України.

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Теги: росія Чорне море війна корабель флот британська розвідка росіяни

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