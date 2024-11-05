185 млн на будівництво підземних шкіл у Херсоні. Журналісти запідозрили аферу забудовників

Один контракт на будівництво підземної школи за 90 млн гривень отримала компанія «Будпостач СТСВ»

Міська влада Херсона розпочала будівництво двох підземних шкіл, виділивши на цей проєкт 185 млн грн. Однак у місті зростає занепокоєння серед місцевих, які вважають такий крок недоцільним та небезпечним.

Bihus.Info з'ясувало, що тендер на будівництво першої підземної школи вартістю 95 млн гривень виграла компанія «Алсвіт Плюс». Навесні 2024 року керівником компанії став Олександр Потележко з Харкова, який у 2016 році мав адміністративне порушення, пов’язане зі службою у нетверезому стані.

Журналісти зазначають, що матеріали щодо Потележка в суд скерував військовий прокурор Луганського гарнізону. Водночас військовим прокурором цього гарнізону в той час був Роман Мрочко – теперішній голова Херсонської міської військової адміністрації. Очільник МВА заявив, що не має жодних особистих зв’язків з Потележком і зустрічав його лише одного разу в прокуратурі.

Bihus.Info зазначає, що один контракт на будівництво підземної школи за 90 млн гривень отримала компанія «Будпостач СТСВ». Ця фірма займається ремонтом укриттів у місті.

Серед співвласників «Будпостач СТСВ» – Олександр Новохацький та Олександр Загоскін, які разом навчалися в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти та газу. Також там працював науковець та експерт з енергетики Олександр Сусак, який нині отримує підряди на ремонти укриттів у Херсоні та є партнером Загоскіна по іншій компанії.

«За дивним збігом обставин, нинішній заступник голови міської військової адміністрації Сергій Орєхов також навчався в цьому ж університеті тоді ж, коли Сусак тут активно займався науковою діяльністю. Їхні спеціалізації теж подібні – Орєхов навчався на спеціальності «Газонафтопроводи і газонафтосховища», Сусак же тоді дописував свій лабораторний практикум «Трубопровідний транспорт газу»», – йдеться у розслідуванні.

Однак, місцеві жителі 30 вересня влаштували мітинг, де виступили проти будівництва підземної школи. Вони побоюються, що це призведе до частіших обстрілів їхніх будинків Росією. Також місцеві не вважають доцільним будувати нові об’єкти у зоні бойових дій. Про це повідомляє видання «Мост».

Нагадаємо, що до кінця 2024 року на території Запорізької області планується збудувати 10 підземних шкіл. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що п’ять із них уже почали будувати.

До слова, у Харкові завершилось будівництво першої підземної школи і нині там проводяться останні приготування перед початком занять. Заклад освіти має 20 класних кімнат та розрахований на прийом 900 учнів у дві зміни. Цього року за парти сядуть вже 600 школярів, а набір дітей на наступний навчальний рік вже завершено.