Окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ мають успіх біля Часового Яру – карти ISW

Росіяни продовжують наступ на Харківщині та Донеччині

Українські сили оборони відновили раніше втрачені позиції на південь від Часового Яру. Водночас російські війська просунулися на південний схід від Куп'янська, на північний захід від Кремінної, поблизу Торецька, біля Покровська, Курахового, Вугледара та на північ від Роботиного. Про це повідомляє звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на території РФ

На «українському плацдармі» в Курській області 5 листопада відбувалися обмежені бойові дії, однак підтверджень про просування ЗСУ чи російських військ не було.

Фото: ISW

Міноборони РФ заявило, що російські сили начебто відбили українські контратаки біля Дар’їно, Нижнього Клину та Новоіванівки (усі населені пункти розташовані на південний схід від Коренево), а також у напрямках Леонідово (південний схід від Коренево) і Плехова (південний схід від Суджі).

Російський «воєнкор» повідомляв, що ЗСУ утримують позиції біля Новоіванівки та стягують нові сили для контратаки в цьому районі.

5 листопада українські та російські джерела ISW не повідомляли про бойові дії в Глушковському районі.

Харківщина

Російські загарбники продовжували атаки поблизу Вовчанська Харківської області 4 і 5 листопада.

Фото: ISW

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Харківському напрямку, 5 листопада заявив, що успішні удари української артилерії та безпілотників-FPV по російських танках і бронетехніці змушують окупантів використовувати піхоту, а іноді й електросамокати при штурмових діях.

Луганщина

Нещодавно війська РФ просунулися на південний схід від Куп'янська та на північний захід від Кремінної.

Геолокаційні знімки, опубліковані 4 і 5 листопада, показують, що російські окупанти просунулися на захід від Новоселівського та до бурелому в північній частині Тернів.

Фото: ISW

Російські джерела заявляли, що війська РФ продовжували наступати біля Колісниківки, захопивши більшу частину населеного пункту, а також повідомляли про просування в районі Тернів, але в ISW не змогли підтвердити ці дані.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська продовжили наступи в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Кругляківки, Новоосинового, Лозової, Чернещини, Загризового, Кучерівки, Піщаного, Вишневого, Дружелюбівки, Макіївки, Катеринівки, Греківки, Торського, Зарічного і Тернів.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Куп'янському напрямку, 5 листопада заявив, що війська РФ подвоїли кількість наземних атак, використовуючи вогневі штурмові підрозділи чисельністю від 3 до 5 солдатів.

Донеччина

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 5 листопада російські загарбники здійснили невдалі атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки.

Сили оборони України та російські окупанти нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру.

Геолокаційні кадри від 5 листопада свідчать про те, що ЗСУ нещодавно відновили втрачені позиції на південь від Часового Яру.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 5 листопада, показують, що війська РФ просувалися на схід від Ступочок (на південь від Часового Яру).

Фото: ISW

4 і 5 листопада російські загарбники продовжували атакувати поблизу Часового Яру, Ступочок і Оріхово-Василівки.

Війська РФ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 листопада, свідчать про те, що окупанти захопили Дружбу (на схід від Торецька).

Путінські війська продовжували атаки під самим Торецьком, в напрямку Костянтинівки, біля Дачного, Дружби, Щербинівки та Сухої Балки 4 і 5 листопада.

Війська РФ нещодавно просунулися в Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 5 листопада свідчать про те, що окупанти захопили Вишневе та просунулися на південь від Лисівки та південніше Петрівки.

Російські загарбники продовжували атакувати в районі н.п. Промінь і Гродівка, біля Крутого Яру, Новогродівки, Селидового, Новоолексіївки, Вишневого, Юрівки та Григорівки 4 і 5 листопада.

«Півленна вісь»

5 листопада російські окупанти незначно просунулися під час локальних наземних атак у західній частині Запорізької області.

Геолокаційні знімки, опубліковані 4 листопада, показують, що війська РФ просунулися до смуги на південний захід від Новоданилівки.

Фото: ISW

4 листопада російський «воєнкор» повідомив, що війська РФ просунулися на 1,5 км на північ вздовж вітрозахисних смуг на захід від Нестерянки, але в ISW не знайшли підтвердження цього.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжили атаки на північ від Роботиного в районах Новоданилівки та Оріхова, а також на північний захід від Роботиного поблизу Новоандріївки та Малих Щербаків 4 і 5 листопада.