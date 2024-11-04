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На Курщині перебуває 11 тис. північнокорейських солдатів – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Курщині перебуває 11 тис. північнокорейських солдатів – Зеленський
За словами Зеленського, Україна бачить збільшення північнокорейців і «не бачить збільшення реакції партнерів»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент нагадав, що незабаром буде три місяці з початку української операції в Курській області

Українська розвідка зафіксувала в Курській області понад 10 тис. північнокорейських військових. Їх число на території регіону збільшується. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Глава держави розповів, що йому доповідали Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки. «Щодо північнокорейських військових на території Росії, вже 11 тис. у Курській області. Ми бачимо збільшення північнокорейців і не бачимо збільшення реакції партнерів, на жаль», – зазначив Зеленський.

Президент також нагадав, що незабаром буде три місяці з початку української операції в Курській області. Українські захисники тримають під контролем «санітарну зону» біля кордону.

Український лідер наголосив, що Курська операція дуже допомогла звільнити захисників із російського полону.

Нагадаємо, перші північнокорейські солдати, що прибули до Курської області РФ, вже потрапили під обстріл Сил оборони.

До слова, Північна Корея перекинула до Росії близько 10 тис. військових. На війні проти України вони можуть зустрітися з низкою проблем, стверджує британська розвідка.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, що російський диктатор Володимир Путін залучив північнокорейських військових у війну проти України, щоб уникнути додаткової мобілізації в Росії. Зеленський додав, що наразі у підготовчих російських таборах перебуває 3 тис. північнокорейських військових, їхня кількість найближчим часом зросте до 12 тис.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні. Представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ.

Теги: армія Північна Корея Володимир Зеленський президент Курщина

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