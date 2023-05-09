Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поблизу Бахмута загинув іноземний журналіст: деталі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Поблизу Бахмута загинув іноземний журналіст: деталі
Арман Солдін став 57-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії, та 10-м журналістом під час виконання професійної діяльності
фото: AFP News Agency

Арман Солдін працював на AFP: із вересня жив в Україні та регулярно їздив на передову

У вівторок, 9 травня, унаслідок ракетного обстрілу на Донеччині загинув відеожурналіст французької інформаційної агенції Agence France-Presse Арман Солдін. Про це повідомила AFP у Twitter. 

«Ми пригнічені, дізнавшись про смерть відеожурналіста AFP Армана Солдіна сьогодні на сході України. Усі наші думки з його родиною та близькими», – йдеться у повідомленні.

Журналісти AFP, які стали свідками загибелі колеги, розповіли, що це сталося вдень, на околиці міста Часового Яру, у 17 км від Бахмуту. Команда AFP потрапила під обстріл із ракет «Град», коли була з групою українських військових. 32-річний Солдін загинув, коли ракета потрапила неподалік того місця, де він лежав. Решта команди не постраждала, повідомляє французське видання Le Monde. 

«Все агентство спустошене втратою Армана», – сказав голова AFP Фабріс Фріс. – Його смерть є жахливим нагадуванням про ризики та небезпеки, з якими щодня стикаються журналісти, висвітлюючи конфлікт в Україні».

«Блискуча робота Армана втілила в собі все те, чим ми так пишаємося журналістикою AFP в Україні», – йдеться у заяві директора агентства Global News Філа Четвінда. «Смерть Армана – жахливе нагадування про ризики та небезпеки висвітлення цієї війни. Наші думки сьогодні ввечері з його родиною та друзями, а також з усіма нашими людьми на місцях в Україні».

Арман Солдін народився в Сараєво, був громадянином Франції. Він почав працювати на AFP як стажер у римському бюро в 2015 році, а потім перейшов до лондонського. Він був частиною першої команди AFP, яку було відправлено в Україну після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року, і прибув наступного дня. З вересня Солдін жив в Україні та регулярно їздив на передову на Сході та Півдні.

За даними ІМІ, Арман Солдін став 57-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії, та 10-м журналістом під час виконання професійної діяльності.

До слова, напередодні у соцмережах постили відео, на якому Арман Солдін разом зі своїми колегами знайшов у окопі ослабленого їжака і врятував тварину від загибелі.

Нагадаємо, у Бахмуті загинув відомий український журналіст.

Читайте також: У Херсоні росіяни обстріляли журналістів: італієць поранений, його український колега загинув (фото)
Теги: Донеччина журналіст смерть обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Точним ударом українських військових позиція росіян була знешкоджена
ССО показали, як знищили ворожу позицію неподалік Донецька (відео)
10 квiтня, 08:10
Маша Кондратенко зуміла здивувати російських пропагандистів
Російських пропагандистів шокувала українська пісня
22 квiтня, 16:59
За время вторжения «Кельт» дважды получил ранения, а после лечения возвращался на фронт
Сбил 16 вражеских дронов и вертолет: на фронте погиб самый результативный зенитчик ВСУ
30 квiтня, 18:16
Ворог щоденно обстрілює домівки мирних жителів
Окупанти обстріляли Херсон та вдарили по храму в Нікополі: ситуація в регіонах
17 квiтня, 10:12
Банкова пояснила, як Україна зриває стратегічний план Кремля
Банкова пояснила, як Україна зриває стратегічний план Кремля
20 квiтня, 13:03
Барна мав інвалідність, однак усе одно вирушив на фронт
У мережі з’явилося останнє інтерв’ю Олега Барни
22 квiтня, 20:36
Лавров відреагував на рішення влади США і наголосив, що він цього не забуде
Російських журналістів не пустили до США, Лавров лютує та сипле погрозами
23 квiтня, 17:42
Пошуково-рятувальні роботи в Умані тривають
Російський пропагандист видав кадри з Умані за «обстріл Донбасу»
29 квiтня, 15:28
Російські військові продовжують цілити по будівлям, де живуть цивільні
Росіяни продовжують бити по цивільній інфраструктурі – зведення ОВА
30 квiтня, 11:26

Суспільство

Поблизу Бахмута загинув іноземний журналіст: деталі
Поблизу Бахмута загинув іноземний журналіст: деталі
Митрополит УПЦ МП Климент намагався прорватися до офісу «Європейської солідарності» (відео)
Митрополит УПЦ МП Климент намагався прорватися до офісу «Європейської солідарності» (відео)
«Енергоатом» заявив про ремонтні роботи на АЕС: чи будуть відключення світла
«Енергоатом» заявив про ремонтні роботи на АЕС: чи будуть відключення світла
«Сталевий фронт» передав нацгвардійцям професійну оптику та техніку для наступу
«Сталевий фронт» передав нацгвардійцям професійну оптику та техніку для наступу
Моторошний символізм: могили спалених селян у 1943-му та молодиків у 2022-му (фото)
Моторошний символізм: могили спалених селян у 1943-му та молодиків у 2022-му (фото)
Хвилина мовчання: згадаймо активіста, перекладача й викладача Дениса Антіпова
Хвилина мовчання: згадаймо активіста, перекладача й викладача Дениса Антіпова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
31K
Парад «другої армії світу»: яку техніку показали росіяни на 9 травня
19K
Кремль на параді до Дня перемоги показав лише три танки: цікаві деталі
18K
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)
8475
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах
6972
Львів'янку засудили за секс на тролейбусній зупинці: чому обурена соцмережа

Новини

Стало відомо, звідки Кремль взяв «ветеранів» для параду
Сьогодні, 00:08
У США ліквідували шпигунську програму Snake, яку використовувало ФСБ Росії
Вчора, 23:45
Ціна на сіль в Україні зросла: що очікувати від наступних покупок
Вчора, 23:32
Наш головний ворог не ЗСУ, а воєнні бюрократи у Москві, – Пригожин
Вчора, 23:20
Новий оборонний пакет та санкційний тиск на Росію: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:01
Розвідка США не зафіксувала активізації ядерних сил Росії – ЗМІ
Вчора, 21:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту