Поблизу Бахмута загинув іноземний журналіст: деталі
Арман Солдін працював на AFP: із вересня жив в Україні та регулярно їздив на передову
У вівторок, 9 травня, унаслідок ракетного обстрілу на Донеччині загинув відеожурналіст французької інформаційної агенції Agence France-Presse Арман Солдін. Про це повідомила AFP у Twitter.
«Ми пригнічені, дізнавшись про смерть відеожурналіста AFP Армана Солдіна сьогодні на сході України. Усі наші думки з його родиною та близькими», – йдеться у повідомленні.
Журналісти AFP, які стали свідками загибелі колеги, розповіли, що це сталося вдень, на околиці міста Часового Яру, у 17 км від Бахмуту. Команда AFP потрапила під обстріл із ракет «Град», коли була з групою українських військових. 32-річний Солдін загинув, коли ракета потрапила неподалік того місця, де він лежав. Решта команди не постраждала, повідомляє французське видання Le Monde.
«Все агентство спустошене втратою Армана», – сказав голова AFP Фабріс Фріс. – Його смерть є жахливим нагадуванням про ризики та небезпеки, з якими щодня стикаються журналісти, висвітлюючи конфлікт в Україні».
«Блискуча робота Армана втілила в собі все те, чим ми так пишаємося журналістикою AFP в Україні», – йдеться у заяві директора агентства Global News Філа Четвінда. «Смерть Армана – жахливе нагадування про ризики та небезпеки висвітлення цієї війни. Наші думки сьогодні ввечері з його родиною та друзями, а також з усіма нашими людьми на місцях в Україні».
Арман Солдін народився в Сараєво, був громадянином Франції. Він почав працювати на AFP як стажер у римському бюро в 2015 році, а потім перейшов до лондонського. Він був частиною першої команди AFP, яку було відправлено в Україну після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року, і прибув наступного дня. З вересня Солдін жив в Україні та регулярно їздив на передову на Сході та Півдні.
За даними ІМІ, Арман Солдін став 57-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії, та 10-м журналістом під час виконання професійної діяльності.
До слова, напередодні у соцмережах постили відео, на якому Арман Солдін разом зі своїми колегами знайшов у окопі ослабленого їжака і врятував тварину від загибелі.
Нагадаємо, у Бахмуті загинув відомий український журналіст.
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