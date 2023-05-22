Виливають нечистоти у двір. Російське Забайкалля тоне в смітті та фекаліях (відео)

Мешканці російської Чити живуть без каналізації та ходять у туалети з дірками

Росія витрачає мільярди на війну проти України, не зважаючи на гігантські проблеми всередині країни

У Росії місцева столиця Забайкалля Чита тоне у смітті, фекаліях та нечистотах.

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Цілі райони живуть без каналізації та ходять у туалети з дірками, а коли туалети переповнюються, люди просто виливають відра з лайном у дворах. При цьому Росія витрачає мільярди на війну проти України, не зважаючи на гігантські проблеми всередині країни.

У мережі з'явилося відео, на якому росіянка розповідає про свої звичні будні в Читі.

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«Я тут 25 років живу і жодного разу в туалет не ходила. У нас нема де в туалет ходити», – розповідає жителька.

Українці здивувалися та жорстко відреагували на жахливі умови росіяни.

«При цьому держава, де у 2023 році люди живуть у первісних умовах і тонуть у калових болотах, замість того, щоб прибрати цю ганьбу, витрачає мільярди на безглузду війну та імітацію величі. Пропаганда гордо рапортує про відновлення захопленого Маріуполя, який рано чи пізно доведеться повертати Україні. Але нікому не спадає на думку відновлювати Читу. На свої міста Z-патріотам, як завжди, начхати», – зазначено в коментарі до відео.

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Кадри також прокоментував український журналіст та блогер Денис Казанський у своєму телеграм-каналі.

Блогер відреагував на жахливі умови проживання росіян у Читі фото: Денис Казанський

До слова, триває 453-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Російські окупанти цієї доби завдали масованого ракетно-авіаційного удару, інформація наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 52 авіаційні удари, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що знову підкреслює тактику терору з боку РФ.