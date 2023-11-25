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Росія зізналася, скільки пасажирських літаків втратила через санкції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія зізналася, скільки пасажирських літаків втратила через санкції
Літак «Аерофлоту»
фото: wikipedia.org

Через західні санкції суттєво постраждала російська авіагалузь

Унаслідок введених Заходом санкцій країна-агресорка втратила 76 пасажирських літаків. Про це повідомив голова міністерства транспорту Росії Віталій Савельєв, передає російське пропагандистське видання «Коммерсантъ».

«Нас несподівано застали зненацька рішеннями забрати літаки. Загалом ми втратили 76 пасажирських суден», – заявив очільник російського відомства.

Санкції проти авіагалузі РФ були введені після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Так, США і ЄС заборонили постачання до РФ літаків і комплектувальних, а також зобов'язали лізингодавців повернути літаки, які вже здали в лізинг. Кількість останніх, за даними Bloomberg, становила до 40% російського флоту. 

Через це іноземні судна авіакомпаній РФ були заарештовані.

«Як стало відомо 16 листопада, в ГТЛК (найбільша лізингова компанія РФ, – «Главком») відмовилися від анонсованих влітку планів на 30% підвищити ставки на лізинг 37 літаків, що належали дочірній GTLK Europe. Більшість цих лайнерів експлуатують «Аерофлот» і «Росія», а також S7, «Аврора» і «Ямал»», – йдеться в публікації.

За даними ЗМІ, «компромісу» вдалося досягти завдяки втручанню мінтрансу.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило кіберспецоперацію проти «Росавіації».

До слова, нещодавно Рада підтримала санкції проти оборонної сфери РФ та Білорусі на півстоліття.

Теги: росія санкції літак авіаперевезення

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