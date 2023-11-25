Росія зізналася, скільки пасажирських літаків втратила через санкції

Через західні санкції суттєво постраждала російська авіагалузь

Унаслідок введених Заходом санкцій країна-агресорка втратила 76 пасажирських літаків. Про це повідомив голова міністерства транспорту Росії Віталій Савельєв, передає російське пропагандистське видання «Коммерсантъ».

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«Нас несподівано застали зненацька рішеннями забрати літаки. Загалом ми втратили 76 пасажирських суден», – заявив очільник російського відомства.

Санкції проти авіагалузі РФ були введені після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Так, США і ЄС заборонили постачання до РФ літаків і комплектувальних, а також зобов'язали лізингодавців повернути літаки, які вже здали в лізинг. Кількість останніх, за даними Bloomberg, становила до 40% російського флоту.

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Через це іноземні судна авіакомпаній РФ були заарештовані.

«Як стало відомо 16 листопада, в ГТЛК (найбільша лізингова компанія РФ, – «Главком») відмовилися від анонсованих влітку планів на 30% підвищити ставки на лізинг 37 літаків, що належали дочірній GTLK Europe. Більшість цих лайнерів експлуатують «Аерофлот» і «Росія», а також S7, «Аврора» і «Ямал»», – йдеться в публікації.

За даними ЗМІ, «компромісу» вдалося досягти завдяки втручанню мінтрансу.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило кіберспецоперацію проти «Росавіації».

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До слова, нещодавно Рада підтримала санкції проти оборонної сфери РФ та Білорусі на півстоліття.