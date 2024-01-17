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Поліція б'є кийками протестувальників. Жорстоке відео із Башкортостану

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Поліція б'є кийками протестувальників. Жорстоке відео із Башкортостану
У відповідь на удари кийками та сльозогінний газ люди закидують співробітників ОМОНу снігом та шматками льоду
фото: скріншот відео

Станом на зараз постраждали кілька десятків протестувальників 

У Башкортостані продовжуються сутички людей із поліцією – у Баймаку навпроти будівлі суду, де судили громадського активіста Фаїля Алсинова, зібрався багатотисячний мітинг. ОМОН застосовує кийки та сльозогінний газ, у відповідь мітингувальники жбурляють у силовиків сніг та шматки льоду.

Протести досягли значних масштабів, зібравши понад 10 тисяч осіб, що є значною кількістю для міста з населенням близько 17,7 тисячі осіб. Протестувальники не дають забрати активіста Фаїля Алсинова з районного суду – силовики намагаються розігнати їх із використанням сльозогінного газу, світлошумових гранат та затримання десятків акції.

Кілька десятків людей постраждали. Як мінімум, одному з протестувальників розбили голову, від сльозогінного газу постраждав лікар швидкої допомоги біля суду. На площі перед установою вишикувалися близько 300 бійців ОМОНу та СОБРу.

Нагадаємо, сутички у Башкортостані почалися після того, як суддя виніс вирок у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки у колонії загального режиму громадському активісту Фаїлю Алсинову. Людей, які прийшли підтримати засудженого активіста, б'ють палицями, очевидці повідомляють про поранених та кількох затриманих. Один із перехожих, за його словами, постраждав від перцевого газу, який, як він стверджує, застосували поліцейські. Одному із протестувальників силовики розбили голову.

Примітно, що протестувальники вже закликають земляків, які воюють в Україні, повертатися додому. «Поки ви воюєте за амбіції однієї людини, ваш народ б'ють палицями ОМОН та Росгвардія», – йдеться у публікації.

До слова, віце-губернаторам російських регіонів доручили уважно стежити за настроями дружин та інших родичів мобілізованих, оскільки «закордонні недоброзичливці можуть використати їх для дестабілізації ситуації всередині РФ».

Раніше влада російської столиці не дозволила дружинам мобілізованих російських окупантів провести мітинг. Пояснили це небезпекою поширення коронавірусу.

Теги: мітинг активісти росія протест

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