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Російські авіакомпанії масово скасовують рейси через поломки літаків

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Російські авіакомпанії масово скасовують рейси через поломки літаків
Авіакомпанії країни-агресора дедалі сильніше відчувають наслідки санкцій, запроваджених через війну в Україні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Останніми днями скасування вильотів російських літаків через технічні несправності трапляються все частіше

У російських авіакомпаній почастішали інциденти з технічними несправностями літаків. Через це скасовуються рейси та виконуються польоти з поламаним обладнанням. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Проти російської авіакомпанії Red Wings порушено кримінальну справу за перевезення 13 серпня літаком з несправною системою кондиціювання 406 пасажирів рейсу Анталья-Москва. Також справа заведена через те, що внаслідок дій авіакомпанії пасажири не змогли вилетіти з аеропортів низки країн у період з 12 по 14 серпня і тривалий час перебували в некомфортних умовах, чекаючи на рейс. Тоді одночасно вийшли з ладу два із трьох Boeing-777 у флоті компанії.

Останніми днями скасування вильотів російських літаків через технічні несправності трапляються все частіше. 

  • 14 серпня. Літак A-320 «Аерофлоту» (рейс Ставрополь – Москва) під час виконання злітних процедур ухвалив рішення про буксирування на стоянку. Причина не повідомлялася.
  • 15 серпня літак RRJ-95 авіакомпанії «Росія» виконував рейс Москва-Санкт-Петербург. Зліт перервали на швидкості близько 50 км/год.
  • 15 серпня літак В-777-300 авіакомпанії «Росія» (рейс Южно-Сахалінськ – Москва) – після запуску екіпаж доповів про технічну несправність і запросив дозвіл закерувати на стоянку.
  • 15 серпня той самий літак А-320 «Аерофлоту» (рейс Ставрополь – Москва) – при зльоті екіпаж доповів, що необхідне буксирування на стоянку через проблему з датчиком контролю двигуна.
  • 15 серпня літак RRJ95 авіакомпанії «Азімут» (рейс Мінеральні Води – Челябінськ) виконав повернення на стоянку з точки запуску з технічної причини.
  • 16 серпня літак RRJ95 авіакомпанії Red Wings (рейс Сочі – Москва) – після виштовхування командир повітряного судна доповів про незапуск силової установки. Літак зарулив на стоянку самостійно.

Нагадаємо, що авіакомпанії країни-агресора дедалі сильніше відчувають наслідки санкцій, запроваджених через війну в Україні. Парк іноземних лайнерів, що залишився, поступово стає непридатним через відсутність якісного обслуговування і неможливість придбати необхідні запчастини. 

До слова, російські та іноземні авіаперевізники можуть зіштовхнутися з проблемами під час виконання рейсів між Росією та іншими країнами уже восени 2023 року. Труднощі можуть виникнути після відключення Росії від телекомунікаційних каналів, які належать глобальному провайдеру послуг для цивільної авіації – швейцарської компанії Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiques (SITA). Канал SITA називають авіаційним аналогом міжбанківської системи SWIFT. Це найпоширеніший інструмент у світовій цивільній авіації для обміну інформацією між авіакомпаніями та аеропортами. Системою користуються понад 2,5 тис. клієнтів у 200 країнах, а її технології задіяні на 90% усіх міжнародних авіарейсів.

Зазначимо, що дві європейські країни – Фінляндія та Естонія – дозволили трьом російським літакам зайти у свій повітряний простір уперше з лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. 

Теги: росія авіація літак

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