Віктор Орбан заявив, що має намір продовжувати своє керівництво країною до 2034 року

Орбан пояснив, що пандемія коронавірусу і війна Росії проти України забрали в нього чотири роки при владі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив на зустрічі з учасниками Угорського цивільного форуму, що має намір продовжувати своє керівництво країною до 2034 року. про це повідомляє Telex.

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Ця декларація відрізняється від його попередніх заяв, коли він висловлював намір зберігати посаду до 2030 року. Він пояснив це рішення тим, що пандемія коронавірусу і війна Росії проти України забрали в нього чотири роки при владі. Тому він має намір бути біля керма країни до 2034 року.

Угорський прем'єр-міністр також відзначив, що, не дивлячись на зменшення популярності свого уряду останнім часом, це менше в порівнянні з іншими європейськими лідерськими партіями.

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Він вказав на економічні труднощі як основну причину зниження популярності партії «Фідес», стверджуючи, що суспільство звикло до постійного економічного зростання, а не до такої ситуації.

Раніше військовий і майбутній посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю «Главкому» розповів, що багато його побратимів-угорців політику Угорщини здебільшого схвалюють.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає «брехнею» той факт, Україна здатна перемогти у війні Російську Федерацію. Про це він заявив в інтерв'ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону.

Раніше повідомлялося, що Орбан дав нові союзницькі гарантії Росії. Угорські компанії мають намір розширювати свою діяльність у Росії, попри санкції та політичні труднощі.