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ЗМІ розповіли, як довго Орбан планує залишатися прем'єром Угорщини

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗМІ розповіли, як довго Орбан планує залишатися прем'єром Угорщини
Віктор Орбан заявив, що має намір продовжувати своє керівництво країною до 2034 року
фото з відкритих джерел

Орбан пояснив, що пандемія коронавірусу і війна Росії проти України забрали в нього чотири роки при владі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив на зустрічі з учасниками Угорського цивільного форуму, що має намір продовжувати своє керівництво країною до 2034 року. про це повідомляє Telex.

Ця декларація відрізняється від його попередніх заяв, коли він висловлював намір зберігати посаду до 2030 року. Він пояснив це рішення тим, що пандемія коронавірусу і війна Росії проти України забрали в нього чотири роки при владі. Тому він має намір бути біля керма країни до 2034 року.

Угорський прем'єр-міністр також відзначив, що, не дивлячись на зменшення популярності свого уряду останнім часом, це менше в порівнянні з іншими європейськими лідерськими партіями.

Він вказав на економічні труднощі як основну причину зниження популярності партії «Фідес», стверджуючи, що суспільство звикло до постійного економічного зростання, а не до такої ситуації.

Раніше військовий і майбутній посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю «Главкому» розповів, що багато його побратимів-угорців політику Угорщини здебільшого схвалюють.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає «брехнею» той факт, Україна здатна перемогти у війні Російську Федерацію. Про це він заявив в інтерв'ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону.

Раніше повідомлялося, що Орбан дав нові союзницькі гарантії Росії. Угорські компанії мають намір розширювати свою діяльність у Росії, попри санкції та політичні труднощі.

Теги: міністр санкції війна партії декларація посол Віктор Орбан

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