Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися перші кадри з місця події (відео)

Літак Іл-76 розбився в Іванівській області під час заходу на посадку

На опублікованих кадрах видно, що уламки літака розкидані у лісовій посадці

Російські пабліки публікують перші кадри з місця падіння військово-транспортного літака Іл-76 під Іваново.

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На опублікованих кадрах видно, що уламки літака розкидані у лісовій посадці на відстані багатьох метрів.

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Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, над російським містом Іваново спалахнув і впав літак. Літак із палаючим двигуном спробував здійснити посадку на аеродромі в Іванівській області.

Згодом стало відомо, що літак Іл-76 розбився в Іванівській області під час заходу на посадку. За попередніми даними, він упав на території цвинтаря в районі села Богородське, неподалік аеродрому.

Згодом російське міноборони підтвердило аварію Іл-76 в Іванівській області під час зльоту для виконання планового польоту. Як зазначається, на борту Іл-76, який зазнав аварії, знаходилися вісім членів екіпажу і семеро пасажирів. Причиною аварії Іл-76 в Іванівській області стала пожежа одного з двигунів під час зльоту літака. За попередніми даними, усі 15 людей, які перебували на борту, загинули.