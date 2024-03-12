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Падіння літака Іл-76: російська влада назвала причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Падіння літака Іл-76: російська влада назвала причину
За попередніми даними, літак упав на території цвинтаря в районі села Богородське, неподалік аеродрому
фото: соцмережі

За попередніми даними, усі 15 людей, які перебували на борту, загинули

Російське міноборони підтвердило аварію Іл-76 в Іванівській області під час зльоту для виконання планового польоту.

Як зазначається, на борту Іл-76, який зазнав аварії, знаходилися вісім членів екіпажу і семеро пасажирів. Причиною аварії Іл-76 в Іванівській області стала пожежа одного з двигунів під час зльоту літака. За попередніми даними, усі 15 людей, які перебували на борту, загинули.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, над російським містом Іваново спалахнув і впав літак. Згодом стало відомо, що літак Іл-76 розбився в Іванівській області під час заходу на посадку.

За попередніми даними, він упав на території цвинтаря в районі села Богородське, неподалік аеродрому. На борту було 12 людей.

Теги: літак росія

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