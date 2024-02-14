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Естонія може закрити кордон з Росією: яка причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Естонія може закрити кордон з Росією: яка причина
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В останні тижні Росія навмисно привозила до естонського кордону групи іноземців, які не мають законного права на в'їзд до Європейського Союзу

Через міграційний тиск з боку Росії Естонія може тимчасово закрити свої пункти пропуску. Країна закликає своїх громадян повернутися з Росії та не їздити туди. Про це повідомляє Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії.

У заяві правоохоронців йдеться, що в останні тижні Росія навмисно привозила до естонського кордону групи іноземців, які не мають законного права на в'їзд до Європейського Союзу.

Як йдеться у заяві, якщо ця діяльність продовжиться, «ми будемо змушені закрити пункти пропуску через кордон, щоб захистити національну безпеку та громадський порядок, як це вже було зроблено у Фінляндії через міграційний тиск».

Як зазначають правоохоронці, якщо кордони закриють, то потрібно буде скористатися іншим пунктом перетину кордону, щоб повернутися до Естонії, а це може додати кілька сотень кілометрів до подорожі.

Нагадаємо, влада Естонії закрила прикордонний перехід із Росією для автомобілів. Москва почала ремонт прикордонного пункту зі свого боку, проте пропускає автотранспорт, незважаючи на закриття кордону. 

Раніше повідомлялося, що у грудні Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку. За заявами фінських урядовців, російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну. 

Пункти пропуску мали відкритися 15 січня, проте Фінляндія вирішила залишити їх закритими. 

Теги: Москва влада кордон ремонт Фінляндія Естонія росія

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