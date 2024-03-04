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Удар по Одесі: відбудувати зруйновану частину будинку неможливо

Діана Гасюк
glavcom.ua
Удар по Одесі: відбудувати зруйновану частину будинку неможливо
В Одесі завершено пошукову операцію на місці удару російського дрона
фото: ДСНС України/Telegram

Олег Кіпер послався на попередню оцінку експерта, що оглядав будинок

Відбудувати частину будинку, зруйновану внаслідок удару ворожого дрона в Одесі, неможливо. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кіпер послався на попередню оцінку експерта, що оглядав будинок.

«Можливо буде зробити стінку, яка підіпре, забезпечить, щоб далі конструкція не мала ні руху, ні пошкоджень, щоб вона була у безпечному стані. Це попередня інформація», – зазначив голова ОВА.

Зокрема Кіпер розповів про стан будинків, що їх було пошкоджено під час минулих нападів росіян. Він пояснив, що будинки, зведені за новими технологіями, намагаюсь відновити, а старі зносять.

Як повідомлялося, в Одесі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи. Усього внаслідок російського удару загинули 12 людей, серед них – 5 дітей. 

Нагадаємо, останніми з-під завалів будинку дістали тіла двох дітей. Сергій та Злата – діти подружжя військових, що загинуло у результаті атаки. Під завалами також знайшли їхню 7-місячну доньку Лізу. 

Як відомо, неділя, 3 березня, в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих. Серед них, зокрема, чотиримісячний хлопчик зі своєю мамою. Пізніше кількість жертв ворожого удару по одеській багатоповерхівці зросла до десяти. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло немовляти.

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Теги: росія Одеса рятувальники будинок ворог

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