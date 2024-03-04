Удар по Одесі: відбудувати зруйновану частину будинку неможливо

В Одесі завершено пошукову операцію на місці удару російського дрона

Олег Кіпер послався на попередню оцінку експерта, що оглядав будинок

Відбудувати частину будинку, зруйновану внаслідок удару ворожого дрона в Одесі, неможливо. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Кіпер послався на попередню оцінку експерта, що оглядав будинок.

«Можливо буде зробити стінку, яка підіпре, забезпечить, щоб далі конструкція не мала ні руху, ні пошкоджень, щоб вона була у безпечному стані. Це попередня інформація», – зазначив голова ОВА.

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Зокрема Кіпер розповів про стан будинків, що їх було пошкоджено під час минулих нападів росіян. Він пояснив, що будинки, зведені за новими технологіями, намагаюсь відновити, а старі зносять.

Як повідомлялося, в Одесі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи. Усього внаслідок російського удару загинули 12 людей, серед них – 5 дітей.

Нагадаємо, останніми з-під завалів будинку дістали тіла двох дітей. Сергій та Злата – діти подружжя військових, що загинуло у результаті атаки. Під завалами також знайшли їхню 7-місячну доньку Лізу.

Як відомо, неділя, 3 березня, в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

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Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих. Серед них, зокрема, чотиримісячний хлопчик зі своєю мамою. Пізніше кількість жертв ворожого удару по одеській багатоповерхівці зросла до десяти. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло немовляти.