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Євроінтеграція Молдови. Голова молдавських спецслужб викрив підступний план Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Євроінтеграція Молдови. Голова молдавських спецслужб викрив підступний план Росії
Директор молдавської спецслужби заявив, що Росія розхитуватиме ситуацію в Молдові через провокування економічної кризи, та дестабілізації громадського спокою, що буде супроводжуватися потужною пропагандою
фото: eSP.md

У Молдові можуть активізуватися політики, які видаватимуть себе за тих, що просувають національні інтереси, але насправді, будуть обслуговувати російські 

Росія має намір підірвати євроінтеграцію Молдови та зберегти країну у сфері свого впливу й для цього має стратегію, яка розгортатиметься у 2024-2025 роках. Про це розповів директор Служби інформації та безпеки (СІБ) Александру Мустяце під час пресконференції, передає кореспондент «Главкому».

Стратегія Росії, за словами Мустяце, буде відбуватися у декілька етапів: втручання у вибори, активізація роботи політичних консультантів та кримінальних груп, розхитування ситуації через провокування економічної кризи та міжетнічної ненависті.

«Перший етап розпочався із втручання у місцеві вибори, але зараз відбуваються спроби реалізувати наступні два етапи щодо втручання в виборчі процеси цього року й наступного, а також в референдум стосовно приєднання до ЄС», – розповів Мустяце.

За його словами, у 2025 році Росія буде підтримувати політичних акторів, які перебувають у прямій чи непрямій залежності від Москви. Мова про політиків, які видають себе за «нейтральних» та відкрито проросійських.

Крім того, Росія, за словами директора Служби інформації та безпеки, активізує роботу політичних консультантів та кримінальних груп для забезпечення цих процесів.

«Ці політики будуть видавати з себе нейтральних і таких, що просувають національні інтереси, але насправді будуть обслуговувати російські інтереси», – додав Мустяце.

Директор молдавської спецслужби заявив, що поза підтримкою політичних акторів, Росія розхитуватиме ситуацію в Молдові через провокування економічної кризи, міжетнічної ненависті та дестабілізації громадського спокою, зокрема, на лівому березі (Придністров’я), що буде супроводжуватися потужною пропагандою.

«Російська Федерація намагається розхитати ситуацію на Півдні Молдови, також залучаючи потенціал Придністров’я. До цього будуть залучені політики, аналітичні групи громадян, які фінансуватимуться Росією. За цими сценаріями стоїть угрупування Ілана Шора», – сказав Мустяце.

На його думку, Росія намагається прикрити свої інтереси підтримкою так званою «державницкою» доктриною у політиці, що має на меті підірвати європейську інтеграцію.

Нагадаємо, аналітики ISW наголошують, що Російська Федерація використала так званий з'їзд депутатів усіх рівнів «Придністровської Молдовської Республіки» та їхній заклик «про допомогу» як плацдарм для посилення гібридних операцій проти Молдови. 

Стало відомо, що услід за посланцями з США та України, Придністров’я відвідала посол Великої Британії в Молдові Ферн Хорін. Вона зустрілася із керівником окупаційної адміністрації Вадимом Красносельським.

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Теги: росія вибори Молдова референдум

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