Келлог назвав умову для прямих переговорів Росії з Україною

Спершу має замовкнути зброя, а потім настане час для перемовин, упевнений Келлог

Переговорам має передувати безумовне 30-денне припинення вогню, вважає спецпредставник Трампа

Спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що перш ніж почати переговори між Києвом і Москвою, має бути припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Х.

«Як неодноразово говорив президент (США Дональд Трамп, – ред.), припиніть вбивати! Спочатку беззастережне 30-денне припинення вогню, а протягом цього часу перейти до всеосяжних мирних переговорів. А не навпаки», – написав Келлог.

Пост Келлога був відповіддю на заяву російського диктатора Володимира Путіна, який цієї ночі відкинув ідею про припинення вогню і запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський погодився на проведення переговорів із РФ. Однак зазначив, що перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня, яке вчора запропонувала Україна спільно зі США та «коаліцією рішучих».

Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та Росією та запропонував Туреччину як майданчик для проведення переговорів.