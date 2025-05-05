Путін вимикає москвичам мобільний зв'язок: боїться диверсій на 9 травня

Мобільні оператори РФ підтвердили блокування мобільного зв'язку та інтернету

Сьогодні, 5 травня, жителі Москви і Підмосков'я масово скаржилися на збої в роботі мобільного інтернету і зв'язку. Вони повʼязані з підготовкою до параду на 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Єдина державна система попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій почала розсилати москвичам SMS-повідомлення.

«Можливі обмеження доступу до інтернету у зв'язку із забезпеченням безпеки святкових заходів, що проходять», – йдеться в розсилці.

Як пишуть російські ЗМІ, обмеження повʼязані з тим, що начебто бойова авіація відпрацьовує піруети і «малює в небі триколор».

Російська влада розсилає москвичам повідомлення про блокування звʼязку фото з соцмереж

Тим часом пресслужба оператора «Білайн» підтвердила блокування мобільного зв'язку та інтернету. У компанії повідомили, що сервіси можуть виявитися тимчасово недоступними з «незалежних від оператора причин».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги. 9 травня у Москві відбудеться військовий парад. На захід приїдуть представники понад 20 країн.

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. «Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів – значить, це реально, а не просто заради параду», – каже він.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав не вірити обіцянкам Москви про припинення вогню і бути готовими до провокацій на 9 травня. А ті, хто чомусь ще вірить Кремлю, «можуть спробувати на собі».

За словами президента, Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня.

До слова, до Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед парадом на 9 травня.