Пакистан частково відкрив повітряний простір



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Прапор Пакистану

Зняття заборони на польоти діятиме до 15 березня

У Пакистані частково зняли заборону на комерційні польоти до 23:59 за місцевим часом 15 березня.

Про це йдеться на сайті Управління цивільної авіації Пакистану.

Польоти дозволені з аеропортів Карачі, Лахора, Ісламабаду, Пешавара, Кветти, Файсалабада, Мултана, Турбата, Гвадара (внутрішні і міжнародні рейси); а також Читрала і Панджгура (внутрішні рейси).

Раніше повідомлялося, що ВМС Пакистану зірвали спробу підводного човна ВМС Індії увійти до пакистанських територіальних вод.

Як відомо, у зв'язку із закриттям повітряного простору Пакистану світові авіакомпанії змінили маршрути сотень рейсів.

Нагадаємо, в Європейському союзі та Китаї закликали Індію і Пакистан до стриманості.

Українцям також порадили не їздити до ряду штатів в Індії.

Раніше міністр розвитку людських ресурсів Індії Пракаш Джаведекар заявив про те, що військово-повітряні сили країни нанесли авіаудар по табору терористів на території Кашміру, яка підконтрольна Пакистану.

Прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару. Імран Хан назвав заяву Індії про те, що метою її авіанальоту був табір терористів в районі пакистанського міста Балакот, надуманою.

2 березня внаслідок відновлення обстрілів між Індією та Пакистаном у спірній провінції Кашмір загинуло принаймні шість цивільних людей.