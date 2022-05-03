Палає передмістя Москви: є жертви (відео)

Пожежі регулярно спалахують як у самій Москві, так і на її околицях

На околицях російської столиці сталася серйозна пожежа

На півночі Москви спалахнула велика пожежа. Про це повідомляє видання 62info.

Пожежа була зафіксована у місті Митищі, яке прилягає до Московської окружної автодороги. У Митищах розташовані багато підприємств, які виготовляють обладнання подвійного призначення.

Втім, губернатор Московської області Андрій Воробйов зазначив, що горів багатоквартирний будинок.

За інформацією ТАСС, потужна пожежа забрала життя мінімум трьох людей. Шістнадцятеро постраждали, зокрема, отруїлися чадним газом. Одна людина була госпіталізована із важкими травмами.

Пізніше у соцмережах з’явилося відео з місця пожежі.

Нагадаємо, що за останні тижні у Москві та околицях сталося кілька серйозних пожеж. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.

22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване в кількох кілометрах віл московської кільцевої дороги.

За три дні, 25 квітня, на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.

А 28 квітня у Москві одночасно згоріли будівля медичного центру і близько 10 легкових автомобілів у дворі поруч із найбільшою медичною клінікою РФ, Федеральний науково-клінічний центр ФМБА Росії.