Із російського полону визволився староста села на Херсонщині

Окупанти викрадали чоловіка двічі, застосовувати до нього фізичну силу

Староста Старої Збур'ївки Херсонської області Віктор Маруняк, якого 21 березня взяли у полон російські окупанти, вийшов на зв'язок і повертається додому. Про це йдеться у спеціальному відео повідомила представниця Голопристанської міської ради.

«Віктор Васильович Маруняк, якого утримували в полоні примусово військові Російської Федерації, сьогодні повертається до нас, вийшов на зв'язок… Чекаємо на іще нові і приємні новини відносно інших наших затриманих», – повідомляється у ролику.

За інформацією руху «Чесно», на кінець березня було відомо, що в Голій Пристані російські військові викрали 8 людей. Серед них були голопристанський міський голова Олександр Бабич і староста Старої Збур'ївки Віктор Маруняк.

За словами заступника директора Центру близькосхідних досліджень Сергія Данилова, 21 березня Віктора Маруняка викрадали вдруге, його били. 23 березня росіяни привели Маруняка додому і підкинули йому гранати, пригрозивши 20 роками в’язниці, а потім знову забрали у невідомому напрямку.

Нагадаємо, що саме представники органів місцевого самоврядування стали мішенями для окупантів у Харківській, Херсонській, Донецькій та Луганській областях.