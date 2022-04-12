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    Із російського полону визволився староста села на Херсонщині

    Російські солдати&nbsp;пригрожували&nbsp;Віктору Маруняку 20 роками в&rsquo;язниці - Із російського полону визволився староста села на Херсонщині
    Російські солдати пригрожували Віктору Маруняку 20 роками в’язниці
    фото з відкритих джерел

    Окупанти викрадали чоловіка двічі, застосовувати до нього фізичну силу

    Староста Старої Збур'ївки Херсонської області Віктор Маруняк, якого 21 березня взяли у полон російські окупанти, вийшов на зв'язок і повертається додому. Про це йдеться у спеціальному відео повідомила представниця Голопристанської міської ради.

    «Віктор Васильович Маруняк, якого утримували в полоні примусово військові Російської Федерації, сьогодні повертається до нас, вийшов на зв'язок… Чекаємо на іще нові і приємні новини відносно інших наших затриманих», – повідомляється у ролику.

    За інформацією руху «Чесно», на кінець березня було відомо, що в Голій Пристані російські військові викрали 8 людей. Серед них були голопристанський міський голова Олександр Бабич і староста Старої Збур'ївки Віктор Маруняк.

    За словами заступника директора Центру близькосхідних досліджень Сергія Данилова, 21 березня Віктора Маруняка викрадали вдруге, його били. 23 березня росіяни привели Маруняка додому і підкинули йому гранати, пригрозивши 20 роками в’язниці, а потім знову забрали у невідомому напрямку.

    Нагадаємо, що саме представники органів місцевого самоврядування стали мішенями для окупантів у Харківській, Херсонській, Донецькій та Луганській областях.

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    Теги: росія окупанти війна полон Україна окупація #stoprussia
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    Із російського полону визволився староста села на Херсонщині