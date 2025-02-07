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У Бразилії літак врізався в громадський транспорт: є загиблі

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Бразилії літак врізався в громадський транспорт: є загиблі
Зруйнований вщент літак внаслідок падіння
фото: Reuters

Внаслідок авіакатастрофи загинуло двоє людей

Вранці 7 лютого, в бразильському місті Сан-Паулу сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинуло двоє людей. Ще кілька осіб отримали поранення. Про це повідомляє El Confidencial.

Повідомляється, що легкомоторний літак King Air, який вилетів з аеропорту «Кампу-де-Марті» у напрямку Порту-Алегрі, зазнав аварії під час спроби екстреної посадки. Літак врізався в припаркований автобус. Внаслідок цього, громадський транспорт загорівся.

Через авіатрощу величезні стовпи густого чорного диму підійнялись у небо.

Згорілий автобус та розтрощений літак внаслідок авіакатастрофи у місті Сан-Паулу
Згорілий автобус та розтрощений літак внаслідок авіакатастрофи у місті Сан-Паулу
фото: АР

На щастя, у громадському транспорті не було пасажирів. Однак постраждали водій транспортного засобу та мотоцикліст, що опинився в зоні аварії. Також легкі травми отримали п’ятеро людей, які перебували на автобусній зупинці.

«Екстрені служби знайшли обгорілі тіла двох людей , які їхали на борту літака, що розбився, а поранених ідентифіковано як водія автобуса та мотоцикліста , який їхав у цьому районі», – йдеться у повідомленні.

Мер міста у соціальній мережі написав допис, в якому висловив свої співчуття родичам та знайомим загиблих. Також додав, що вся необхідна допомога надається постраждалим внаслідок катастрофи.

Відомо, що бразильська влада почала розслідування причин зіткнення. 

До слова, в аеропорту Сіетла в США літак Japan Airlines врізався в припаркований літак Delta. 

Раніше повідомлялось, що рятувальники у Вашингтоні завершили операцію на річці Потомак, куди впали пасажирський літак і військовий гелікоптер в результаті авіакатастрофи, повідомляють представники екстрених служб. Всього з води дістали 67 тіл.

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Теги: авіакатастрофа розслідування смерть автобус Бразилія

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