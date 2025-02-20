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Ватикан готується до похорону Папи Римського? Швейцарська гвардія відповіла на чутки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ватикан готується до похорону Папи Римського? Швейцарська гвардія відповіла на чутки
Швейцарська гвардія офіційно охороняє понтифіка
фото із відкритих джерел

У Швейцарській гвардії спростували чутки про підготовку до похорону Папи Римського

Світові ЗМІ написали що швейцарська гвардія, що охороняє папу римського Франциска, почала репетирувати похорон понтифіка. Представник Швейцарського гвардійського корпусу Ватикану спростував ці чутки. Про це інформує «Главком» з посиланням на газету Blick.

Раніше видання написало, що гвардія вже розпочала активну підготовку до похорону, а для правоохоронців запроваджено комендантську годину. Проте представник Збройних сил Ватикану пізніше спростував цю заяву.

«Ми продовжуємо працювати у штатному режимі», – заявила уповноважена особа, підтверджуючи, що гвардійці несуть службу без змін.

Раніше Blick першою повідомилa, що швейцарська гвардія, що охороняє папу римського Франциска, нібито почала репетирувати похорон понтифіка.

«Швейцарська гвардія готується до будь-яких несподіванок, аж до смерті понтифіка. Для вартових запроваджено комендантську годину. Також репетирують похорон», – зазначено в повідомленні.

Водночас у заяві служби преси Святого престолу зазначається, що стан 88-річного Франциска стабільний, результати аналізів крові вказують на невелике покращення деяких показників.

«Після сніданку понтифік читав газети, потім працював зі своїми найближчими помічниками. Він також прийняв прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні, з якою провів приватну бесіду, яка тривала близько 20 хвилин» , – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку Мелоні повідомила, що знайшла Франциска у гарному настрої. «Ми жартували, як завжди. Він не втратив свого почуття гумору», – поділилася вона.

Нагадаємо, понтифік перебуває у лікарні з 14 лютого. Йому наказано повний спокій: всі заходи за його участю скасовано до кінця тижня. Госпіталізація може затягтися, кажуть у Ватикані. Напередодні у нього виявили початок двосторонньої пневмонії. Лікарі говорять про «складну клінічну картину». Натомість сам Франциск у приватній розмові висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу. 

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Теги: хвороба лікарня здоров'я Папа Римский Ватикан похорон

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