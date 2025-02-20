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Макрон підтримав Зеленського після критики Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Макрон підтримав Зеленського після критики Трампа
Макрон розповів, що планує сказати Трампу під час свого візиту до Вашингтона
скріншот з відео

Французький президент наголосив, що на цей час провести в Україні будь-які вибори неможливо

Президент Франції Емманюель Макрон підтримав президента України Володимира Зеленського після заяв американського президента Дональда Трампа, наголосивши на легітимності українського лідера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву французького президента.

«Український президент був обраний на вільних виборах, чого не можна сказати про Володимира Путіна, який протягом тривалого часу вбивав своїх опонентів і маніпулював своїми виборами», – заявив Макрон.

Французький політик відзначив неможливість проведення виборів в Україні під час війни.

«Ви думаєте, що він може організувати президентські або парламентські вибори в країні, де мільйони українців втекли заради своєї безпеки, де він мобілізував кілька мільйонів інших на фронт... і де ціла смуга його території була завойована Росією?» – сказав Макрон.

Глава Франції зазначив, що планує візит до Вашингтона наступного тижня, де має намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

«Я скажу йому: в глибині душі ти не можеш бути слабким перед обличчям Путіна, це не ти, це не твоя торгова марка… Я знаю Дональда Трампа, чотири роки ми були на чолі держав, людина, яку я поважаю, яка поважає мене», – каже він.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Також Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вибори в Україні мають відбутися. За його словами тепер це є частиною політики Сполучених Штатів Америки. Віцепрезидент погодився з словами Трампа щодо України, що війна повинна закінчитися. Проте, за його словами, зараз політика США вимагає проведення в Україні виборів.

До слова, візит президента Франції Емманюеля Макрона до Вашингтона відбудеться вже наступного тижня.

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Теги: вибори Еммануель Макрон Володимир Зеленський Дональд Трамп президент Франція

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