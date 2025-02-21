Папа Римський може зректися престолу – кардинал

Corriere Roma: Папа Римський може піти у відставку, якщо проблеми зі здоров'ям будуть серйозними

Кардинал Джанфранко Равазі не виключає, що Папа Римський Франциск може зректися престолу, як його попередник Бенедикт XVI, якщо за станом здоров'я не зможе впоратися зі своїми обов'язками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Corriere Roma.

При цьому Джанфранко Равазі сказав, що Франциск хоче довести до кінця Римо-католицькою церквою Ювілейний рік християнства, що відзначається цього року.

Кардинал Джанфранко Равазі розкрив плани Папи Римського roma.corriere.it

«Якщо Папа Франциск матиме складнощі у виконанні папських обов'язків, він зробить свій вибір. Думаю, він може ухвалити рішення про відставку. Вирішувати йому, за ним останнє слово. Він має велике бажання провести Ювілейний рік, присвячений надії. Для нього це важливо», – сказав кардинал.

Пояснимо, що ювілейний рік християнства завершиться 6 січня 2026 року, коли Понтифік закриє Святі двері собору Святого Петра.

Нагадаємо, 88-річний Франциск перебуває з 14 лютого у лікарні, у нього виявлено двосторонню пневмонію. У ЗМІ з'являється багато роздумів про можливу близьку смерть понтифіка, що породжує різноманітні спекуляції про майбутній конклав (закриті кардинальські вибори Папи Римського - «Главком»).

У ЗМІ ходили навіть чутки про те, швейцарська гвардія, що охороняє Папу Римського нібито почала репетирувати похорон понтифіка, але представник Швейцарського гвардійського корпусу Ватикану спростував цю інформацію.

Понтифік у приватній розмові і сам висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.

Утім, не виключається і зречення, тим більше, що сам Франциск неодноразово говорив, що Бенедикт XVI, який став у 2013 році першим за останні 600 років понтифіком, який добровільно зрікся престолу, «відкрив шлях наступникам.

Папа навіть розповідав, що одразу підписав листа із зреченням, якого буде оприлюднено, якщо він втратить дієздатність. Він розповідав, що віддав його колишньому держсекретарю Тарчизіо Бертоне і не знає, де лист знаходиться зараз.

Обнадійливі слова про здоров'я Папи Франциска сказав голова Конференції італійських єпископів кардинал Маттео Дзуппі: «Ми всі занепокоєні, але те, що він встає, читає газети і приймає відвідувачів (19 лютого у нього побувала прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні – «Главком»), вказує на те, що йому стає ліпше».

До слова, пресслужба Святого престолу також повідомила, що стан глави римо-католицької церкви зараз стабільний.