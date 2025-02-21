Головна Світ Політика
search button user button menu button

Папа Римський може зректися престолу – кардинал

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Папа Римський може зректися престолу – кардинал
Папа Римський може зректися престолу за станом здоров'я
фото із відкритих джерел

Corriere Roma: Папа Римський може піти у відставку, якщо проблеми зі здоров'ям будуть серйозними

Кардинал Джанфранко Равазі не виключає, що Папа Римський Франциск може зректися престолу, як його попередник Бенедикт XVI, якщо за станом здоров'я не зможе впоратися зі своїми обов'язками. Про це  повідомляє «Главком» із посиланням на Corriere Roma.

При цьому Джанфранко Равазі сказав, що Франциск хоче довести до кінця Римо-католицькою церквою Ювілейний рік християнства, що відзначається цього року.

Кардинал Джанфранко Равазі розкрив плани Папи Римського
Кардинал Джанфранко Равазі розкрив плани Папи Римського
roma.corriere.it

«Якщо Папа Франциск матиме складнощі у виконанні папських обов'язків, він зробить свій вибір. Думаю, він може ухвалити рішення про відставку. Вирішувати йому, за ним останнє слово. Він має велике бажання провести Ювілейний рік, присвячений надії. Для нього це важливо», – сказав кардинал.

Пояснимо, що ювілейний рік християнства завершиться 6 січня 2026 року, коли Понтифік закриє Святі двері собору Святого Петра.

Нагадаємо, 88-річний Франциск перебуває з 14 лютого у лікарні, у нього виявлено двосторонню пневмонію. У ЗМІ з'являється багато роздумів про можливу близьку смерть понтифіка, що породжує різноманітні спекуляції про майбутній конклав (закриті кардинальські вибори Папи Римського - «Главком»).

У ЗМІ ходили навіть чутки про те, швейцарська гвардія, що охороняє Папу Римського нібито почала репетирувати похорон понтифіка, але представник Швейцарського гвардійського корпусу Ватикану спростував цю інформацію.

Понтифік у приватній розмові і сам висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.

Утім, не виключається і зречення, тим більше, що сам Франциск неодноразово говорив, що Бенедикт XVI, який став у 2013 році першим за останні 600 років понтифіком, який добровільно зрікся престолу, «відкрив шлях наступникам.

Папа навіть розповідав, що одразу підписав листа із зреченням, якого буде оприлюднено, якщо він втратить дієздатність. Він розповідав, що віддав його колишньому держсекретарю Тарчизіо Бертоне і не знає, де лист знаходиться зараз. 

Обнадійливі слова про здоров'я Папи Франциска сказав голова Конференції італійських єпископів кардинал Маттео Дзуппі: «Ми всі занепокоєні, але те, що він встає, читає газети і приймає відвідувачів (19 лютого у нього побувала прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні – «Главком»), вказує на те, що йому стає ліпше».

До слова, пресслужба Святого престолу також повідомила, що стан глави римо-католицької церкви зараз стабільний. 

 

Читайте також:

Теги: здоров'я міністр вибори Папа Римський Ватикан смерть похорон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Вибори в Україні обов'язково відбудуться, але тільки після стійкого припинення вогню»
Не можна погоджуватися на проведення виборів під час війни, та ще й на вимогу Росії
3 лютого, 22:39
З числа повернених «на щиті» оборонців 451 з Донецького напрямку
Україна повернула тіла 757 полеглих оборонців
24 сiчня, 14:18
Депутат від словацької опозиції Юрай Крупа вважає, що ця справа може бути сфабрикована
Словаччина депортує українця за нібито спробу державного перевороту
30 сiчня, 17:24
Також триватиме подальше навчання українських пілотів, інженерного та технічного складу
Очікуємо на нову партію F-16 від Нідерландів у 2025 році – Умєров
31 сiчня, 22:45
У Божковській колонії №16 виник скандал
Працівники Божковської колонії №16 катували та вбивали увʼязнених – ДБР
2 лютого, 12:49
У серпні 2023 року лікарка, маючи дійсний диплом, який засвідчував право надавати анестезіологічні послуги дорослим, отримала підроблений сертифікат лікаря-спеціаліста
Смерть сина музиканта під час лікування зубів. Анестезіологиня отримала підозру
10 лютого, 16:34
Добудова ХАЕС не потребуватиме бюджетних коштів – депутатка
Добудова ХАЕС не потребуватиме бюджетних коштів – депутатка
16 лютого, 13:08
Серед повернених «на щиті» оборонців полеглі з курахівського, покровського, бахмутського, вугледарського, луганського та запорізького напрямків, а також із моргів на території РФ
Україна повернула тіла ще понад 750 полеглих захисників
14 лютого, 13:54
Наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки росіян на ЧАЕС
Уряд спрямовує понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС
18 лютого, 13:18

Політика

Після перемовин США та РФ Рубіо намагався заспокоїти європейців
Після перемовин США та РФ Рубіо намагався заспокоїти європейців
Папа Римський може зректися престолу – кардинал
Папа Римський може зректися престолу – кардинал
Трамп прибрав із кабінету стіл після курйозного моменту із сином Маска
Трамп прибрав із кабінету стіл після курйозного моменту із сином Маска
Нова диверсія у Балтійському морі: Швеція зафіксувала розрив кабелю
Нова диверсія у Балтійському морі: Швеція зафіксувала розрив кабелю
Після поїздки в РФ спецпредставник Трампа заявив, що «розвинув дружбу» з Путіним
Після поїздки в РФ спецпредставник Трампа заявив, що «розвинув дружбу» з Путіним
Венс заявив, що Україна існує «лише завдяки щедрості США»
Венс заявив, що Україна існує «лише завдяки щедрості США»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 лютого 2025
47K
Кремль здивований риторикою Трампа щодо Зеленського – Bloomberg
8877
США перестали продавати зброю Україні? Нардеп Костенко зробив заяву (оновлено)
7646
Житлова криза загострилась: мери міст благають ЄС про допомогу
4916
У Європі змінилась тривалість життя: дані дослідження

Новини

Bloomberg повідомив, коли Україна та США укладуть угоду про корисні копалини
Сьогодні, 15:22
21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
19 лютого, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua