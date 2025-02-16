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Білий дім відреагував на відмову України від угоди про доступ до корисних копалин

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Білий дім відреагував на відмову України від угоди про доступ до корисних копалин
Зустріч Зеленського та міністра фінансів США Скотта Бессента, який представив чернетку угоди про доступ до корисних копалин
фото: Офіс президента

За даними ЗМІ, США хочуть отримати право на 50% запасів корисних копалин в Україні

Речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні. Про це пише Associated Press.

За даними ЗМІ, США хочуть отримати право на 50% запасів корисних копалин в Україні. Зеленський наголошував: Київ не збирається «віддавати» свої корисні копалини США, а натомість пропонує взаємовигідне партнерство. Окрім того, Україна прагне гарантій безпеки від США в межах цієї угоди.

Як пояснював сам Зеленський, він не підписав угоду, бо документ не відповідав українським інтересам. Зеленський також каже, що він вказав українським міністрам не підписувати запропонованої угоди, оскільки документ був «надто зосереджений на інтересах США».

«Я не дав міністрам підписати відповідної угоди, тому що, на мій погляд, вона не готова захистити нас, наші інтереси», – сказав президент України.

Пропозиція була зосереджена на тому, як США могли б використовувати рідкісноземельні мінерали Києва «як компенсацію» за підтримку, яку вже надала Україні адміністрація Байдена, і як плату за майбутню допомогу, заявили українські посадовці на умовах анонімності.

Україна має величезні запаси найважливіших корисних копалин, які використовуються в аерокосмічній, оборонній та атомній промисловості. Адміністрація Трампа вказала, що зацікавлена в доступі до них, щоб зменшити залежність від Китаю, але Зеленський сказав, що будь-яка експлуатація повинна бути пов’язана з гарантіями безпеки для України, які б стримали майбутню російську агресію.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г’юз прямо не підтвердив цієї пропозиції, але зазначив, що «президент Зеленський є недалекоглядним щодо чудової можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні».

Адміністрація Трампа начебто «втомилася надсилати Україні додаткову допомогу США», і Г’юз сказав, що угода щодо корисних копалин дозволить американським платникам податків «відшкодувати» гроші, надіслані до Києва, одночасно розвиваючи економіку України.

Речник Ради національної безпеки Білого дому також зазначив: Білий дім вважає, що «обов’язкові економічні зв’язки зі Сполученими Штатами стануть найкращою гарантією проти майбутньої агресії та невіддільною частиною міцного миру».

«США це визнають, росіяни це визнають, й українці повинні це визнати», – додав речник.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. 

Також міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, як угода про корисні копалини вплине на війну. 

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Теги: міністр гроші українці Володимир Зеленський Україна президент корисні копалини росіяни обмін

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