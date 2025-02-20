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Ватикан повідомив хороші новини про здоров'я Папи Римського

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ватикан повідомив хороші новини про здоров'я Папи Римського
Папа Римський досі перебуває у лікарні
фото із відкритих джерел

У Ватикані заявили, що спостерігається «невелике покращення» у здоров'ї Папи Римського

Пресслужба Святого престолу повідомила, що стан глави римо-католицької церкви зараз стабільний. Ніч минула спокійно. Вранці Франциск поснідав у кріслі. Про це інформує «Главком» із посиланням на Euronews.

Глава римо-католицької церкви продовжує відновлюватись після пневмонії. Ось уже тиждень як понтифік перебуває у лікарні. У четвер вранці, як повідомили у Ватикані, Франциск підвівся з ліжка і поснідав у кріслі.

Новини про Франциска оприлюднив речник Святого Престолу Маттео Бруні. У Ватикані заявили, що спостерігається «невелике покращення» у стані пацієнта. 88-річний понтифік, у якого в 2023 році був гострий випадок пневмонії, схильний до респіраторних інфекцій в зимовий час.

У середу Папу Франциска відвідала прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Вона стала першим високопоставленим гостем у палаті понтифіка. Візит Мелоні тривав двадцять хвилин. За словами глави італійського уряду, понтифік перебував у гарному настрої та «жартував, як завжди».

Нагадаємо, світові ЗМІ написали що швейцарська гвардія, що охороняє Папу Римського  почала репетирувати похорон понтифіка. Представник Швейцарського гвардійського корпусу Ватикану спростував ці чутки.

Сам понтифік у приватній розмові висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.

Пояснимо, що Папа Римський був госпіталізований до римської лікарні Джемеллі минулої п'ятниці після нападу бронхіту. У нього діагностували двосторонню пневмонію, а також полімікробну інфекцію у дихальних шляхах.

Понтифіка лікують антибіотиками та кортизоном. Лікарі кажуть, що у пацієнтів похилого віку пневмонія може призвести до ускладнень, оскільки їм важко ефективно виводити рідину з легень. Крім його віку, побоювання щодо здоров'я Папи Франциска пов'язані з тим, що в молодості Франциску видалили частину однієї легені.

Раніше йшлось про те, що Папа Римський Франциск пропустить свій звичайний публічний виступ і щотижневу молитву з паломниками в неділю через хворобу. 

До слова, Папа Римський Франциск у неділю, 9 лютого, не зміг завершити виголошення своєї проповіді через проблеми з диханням. Під час спеціальної меси з нагоди ювілею збройних сил, поліції та сил безпеки на площі Святого Петра понтифік прочитав початок проповіді, а далі передав текст церемоніймейстеру, доручивши дочитати до кінця.

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Теги: здоров'я міністр Папа Римський Італія Ватикан лікарня похорон прессекретар

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