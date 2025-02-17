Папа Римський досі у лікарні: який стан та прогнози лікарів

Папа Римський перебуває у гарному настрої, хоча і знаходиться на разі у лікарні

Діагноз Папи Франциска офіційно звучить як«полімікробна інфекція»

Папа Римський Франциск залишається у лікарні, оскільки його стан потребує подальшого лікування у стаціонарних умовах. Про це йдеться у заяві служби преси Святого престолу, пише The Economic Times.

«Результати аналізів, проведених останніми днями і сьогодні, продемонстрували полімікробну інфекцію дихальних шляхів, що призвело до подальшої зміни терапії. Усі проведені на сьогоднішній день аналізи свідчать про складну клінічну картину, яка вимагатиме лікування у лікарняних умовах», – йдеться у заяві.

Результати останніх аналізів виявили «складну клінічну картину», що призвело до зміни його лікування у лікарні. У пресслужбі Ватикану також оголосили про відміну загальної папської аудієнції 19 лютого.

При цьому раніше повідомлялося про задовільний стан 88-річного понтифіка, який з 14 лютого госпіталізований із бронхітом. Хвороба тягнеться із грудня минулого року. Упродовж останніх трьох тижнів Франциск скаржився на неможливість самостійно читати тексти проповідей та звернень через проблеми з диханням. У неділю він не брав участі у традиційній проповіді та благословенні.

Як пишуть ЗМІ, стан Папи Римського Франциска стабільний, він продовжує проходити лікування від інфекції дихальних шляхів і на разі лікарі не прогнозують скільки пантифік залишатиметься у стінах лікарні.

Як повідомляє телеканал ABC News, посилаючись на слова представника Ватикану Маттео Бруні, лікарі кажуть, що стан понтифіка стабільний, і він продовжує приймати лікарські препарати. Папа Франциск у доброму настрої, підтверджує Ватикан. Незважаючи ні на що, Папа Франциск перебуває у відносно доброму настрої. За словами прессекретаря Ватикану Маттео Бруні, Папа добре виспався, почитав кілька газет і поснідав у понеділок вранці.

ABC News нагадали, що у Папи Римського була видалена частина однієї легені після легеневої інфекції в молодості, і він схильний до респіраторних інфекцій. У 2021 році Папа також переніс операцію з видалення частини товстої кишки після того, як у нього діагностували дивертикуліт та інфекцію товстої кишки.

Раніше йшлось про те, що Папа Римський Франциск пропустить свій звичайний публічний виступ і щотижневу молитву з паломниками в неділю через хворобу.

До слова, Папа Римський Франциск у неділю, 9 лютого, не зміг завершити виголошення своєї проповіді через проблеми з диханням. Під час спеціальної меси з нагоди ювілею збройних сил, поліції та сил безпеки на площі Святого Петра понтифік прочитав початок проповіді, а далі передав текст церемоніймейстеру, доручивши дочитати до кінця.