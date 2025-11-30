Головна Світ Соціум
Папа Лев прибув до Лівану із посланням миру

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Папа Лев прибув до Лівану із посланням миру
Папа Лев напередодні відвідав знамениту Блакитну мечеть у Стамбулі
фото: Reuters

Лідер «Хезболли» Наїм Касем заявив, що сподівається, що візит Папи «допоможе припинити напади Ізраїлю»

Глава Католицької Церкви, Папа Лев, сьогодні, у неділю, прибув до Лівану, де, як очікується, він звернеться із закликом до миру в країні, яка постійно зазнає авіаударів Ізраїлю. Цей візит є другим та останнім етапом його першої закордонної поїздки з моменту обрання Папою у травні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Перший Папа Римський зі США прибув до Бейрута з Туреччини, де він перебував чотири дні та попереджав, що майбутнє людства перебуває під загрозою через «надзвичайно велику кількість кривавих конфліктів у світі», засуджуючи насильство, скоєне в ім’я релігії.

Лев приземлився в міжнародному аеропорту Харірі в Бейруті о 15:45 за місцевим часом. Заплановані зустрічі з президентом і прем'єр-міністром, а також звернення до національних лідерів.

Напередодні він відвідав знамениту Блакитну мечеть у Стамбулі, що стало його першим візитом до мусульманського місця поклоніння.

Ліван, де проживає найбільша частка християн на Близькому Сході, став об’єктом ізраїльських ударів, внаслідок конфлікту в Газі та війни між Ізраїлем і ліванським шиїтським бойовим угрупованням «Хезболла».

Лідери країни, яка також приймає мільйон сирійських та палестинських біженців і потерпає від багаторічної економічної кризи, стурбовані можливістю різкої ескалації військових дій.

Лідер «Хезболли» Наїм Касем заявив, що візит Папи «допоможе припинити напади Ізраїлю».

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV та Вселенський патріарх Варфоломій I підписали у Стамбулі спільну декларацію, у якій висловили бажання відновити «повне сопричастя» між Католицькою та Православною церквами, а також відкинули «будь-яке використання релігії для виправдання насильства». Як інформує «Главком», про це повідомляє Vatican News.

Папа Лев XIV відвідав кафедральний собор Вселенського патріархату на третій день свого візиту до Туреччини.

У підписаній декларації, присвяченій 1700-річчю Першого Вселенського Нікейського собору, лідери обох церков закликали «представити світові оновлене свідчення миру, примирення та єдності».

Теги: Папа Римський Ліван

