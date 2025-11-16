Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Папа Римський згадав про Україну та розповів, що його засмучує

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Папа Римський згадав про Україну та розповів, що його засмучує
Лев XIV написав, що «із сумом стежить за новинами про атаки, які продовжують уражати численні українські міста
фото з відкритих джерел

«Молімось разом за справедливий і тривалий мир у розірваній війною Україні», – сказав Лев XIV

Папа Римський Лев XIV у неділю висловив співчуття у звʼязку із загибеллю людей в Україні внаслідок останніх обстрілів. Як пише «Главком», таке повідомлення зʼявилось на X понтифіка.

Лев XIV написав, що «із сумом стежить за новинами про атаки, які продовжують уражати численні українські міста, включно з Києвом».

«Ці атаки спричиняють загибель і поранення людей, серед яких є діти, та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою в умовах настання холодів», – додав він.

Папа Римський сказав, що висловлює солідарність із постраждалими і закликає не звикати до війни та руйнувань.

«Молімось разом за справедливий і тривалий мир у розірваній війною Україні», – підсумував він.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Папі Римському за молитви та співчуття українському народу після жорстокого удару Росії по Києву.

«Ми цінуємо заклик понтифіка не звикати до цього терору. Важливо, щоб світ об'єднався у вимозі до агресора припинити цю війну», – додав він на X.

Раніше Папа Римський Лев XIV заявив, що, незважаючи на постійні заклики Ватикану до миру, наразі є малоймовірною місія Святого Престолу, як прямого посередника у війні між Україною та Росією. 

До слова, 18 травня президент України Володимир Зеленський після завершення інавгураційної меси зустрівся з Папою Римським Левом XIV.

Також резидент України Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV під час зустрічі у Ватикані обмінялися подарунками. Глава української держави передав понтифіку ікону Діви Марії з Немовлям Ісусом Христом на руках, написану на дереві. 

Читайте також:

Теги: Папа Римський Андрій Сибіга війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яку головну задачу поставив Путін?
У Росії стартувала прихована мобілізація
10 листопада, 11:01
Трамп: Взагалі вона (війна – «Главком») ніколи не повинна була починатися. Я б розв'язав цю проблему, не поступаючись нічим
Трамп розповів, як Україна могла би уникнути втрати територій
7 листопада, 23:40
Раніше МПК підтвердив, що російські окупанти можуть вільно заявлятися на його турніри.
МПК відповів на питання про участь у його турнірах росіян, які вчинили воєнні злочини
7 листопада, 18:40
Президент Росії Володимир Путін і мер Москви Сергій Собянін
Меру Москви повідомлено про підозру в пособництві агресивній війні проти України
7 листопада, 14:16
У столиці правоохоронці викрили велику мережі збуту та виробництва нелегальних електронних сигарет
Ринок електронних сигарет. Хто пускає дим в очі? Тіньова економіка
7 листопада, 08:38
Для перевезення пасажирів поїзд №779/780 відправився за графіком
РФ вдарила по залізничній інфраструктурі у двох областях України
31 жовтня, 07:23
Лейтенанту Олександру Маланчуку назавжди 21 рік
Офіцер з Буковини поліг під час боїв на Донбасі. Згадаймо Олександра Маланчука
27 жовтня, 09:00
Ступінь завданих збитків на обох об'єктах наразі уточнюється
Генштаб підтвердив атаку на нафтопереробний завод у Махачкалі
22 жовтня, 14:23
Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
22 жовтня, 11:12

Соціум

Найбільший російський порт відновив завантаження нафти після української атаки – Reuters
Найбільший російський порт відновив завантаження нафти після української атаки – Reuters
Папа Римський згадав про Україну та розповів, що його засмучує
Папа Римський згадав про Україну та розповів, що його засмучує
Віддалені арктичні острови відчули нову загрозу через агресію Росії
Віддалені арктичні острови відчули нову загрозу через агресію Росії
Президент Фінляндії жорстко поглузував із Путіна та його «здобутків»
Президент Фінляндії жорстко поглузував із Путіна та його «здобутків»
Більше не США. The Guardian назвав нового головного ворога Росії
Більше не США. The Guardian назвав нового головного ворога Росії
Орбан зробив заяву щодо можливого нападу Росії на Євросоюз
Орбан зробив заяву щодо можливого нападу Росії на Євросоюз

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Сьогодні, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua