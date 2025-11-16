Папа Римський згадав про Україну та розповів, що його засмучує

Лев XIV написав, що «із сумом стежить за новинами про атаки, які продовжують уражати численні українські міста

«Молімось разом за справедливий і тривалий мир у розірваній війною Україні», – сказав Лев XIV

Папа Римський Лев XIV у неділю висловив співчуття у звʼязку із загибеллю людей в Україні внаслідок останніх обстрілів. Як пише «Главком», таке повідомлення зʼявилось на X понтифіка.

Лев XIV написав, що «із сумом стежить за новинами про атаки, які продовжують уражати численні українські міста, включно з Києвом».

«Ці атаки спричиняють загибель і поранення людей, серед яких є діти, та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою в умовах настання холодів», – додав він.

Папа Римський сказав, що висловлює солідарність із постраждалими і закликає не звикати до війни та руйнувань.

«Молімось разом за справедливий і тривалий мир у розірваній війною Україні», – підсумував він.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Папі Римському за молитви та співчуття українському народу після жорстокого удару Росії по Києву.

«Ми цінуємо заклик понтифіка не звикати до цього терору. Важливо, щоб світ об'єднався у вимозі до агресора припинити цю війну», – додав він на X.

Раніше Папа Римський Лев XIV заявив, що, незважаючи на постійні заклики Ватикану до миру, наразі є малоймовірною місія Святого Престолу, як прямого посередника у війні між Україною та Росією.

До слова, 18 травня президент України Володимир Зеленський після завершення інавгураційної меси зустрівся з Папою Римським Левом XIV.

Також резидент України Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV під час зустрічі у Ватикані обмінялися подарунками. Глава української держави передав понтифіку ікону Діви Марії з Немовлям Ісусом Христом на руках, написану на дереві.