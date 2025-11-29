Папа Лев та патріарх Варфоломій виступили за «повне сопричастя» між церквами у спільній декларації

Лідери обох церков закликали «представити світові оновлене свідчення миру, примирення та єдності»

Папа Римський Лев XIV та Вселенський патріарх Варфоломій I підписали у Стамбулі спільну декларацію, у якій висловили бажання відновити «повне сопричастя» між Католицькою та Православною церквами, а також відкинули «будь-яке використання релігії для виправдання насильства». Як інформує «Главком», про це повідомляє Vatican News.

Папа Лев XIV відвідав кафедральний собор Вселенського патріархату на третій день свого візиту до Туреччини.

У підписаній декларації, присвяченій 1700-річчю Першого Вселенського Нікейського собору, лідери обох церков закликали «представити світові оновлене свідчення миру, примирення та єдності».

Вони назвали собор у Нікеї 325 року «провіденційною подією єдності», згадавши також, що тоді були визначені критерії для визначення дати Великодня, спільної для всіх християн.

«Ми вдячні божественному провидінню, що цього року весь християнський світ святкував Великдень в один день. Наше спільне бажання – продовжити процес пошуку можливого рішення для спільного святкування Свята свят щороку», – запевнили Лев XIV та Варфоломій I.

Крім того, лідери обох церков зауважили, що цьогоріч відзначалася 60-та річниця з моменту підписання декларації між Папою Павлом VI та Вселенським патріархом Афінагором I, яка скасувала взаємне відлучення після розколу 1054 року.

Інший заклик Лева XIV та Варфоломія I був звернений до громадських та державних діячів. Лідери обох церков наголосили, що варто «зробити все можливе, щоб трагедія війни негайно припинилася», а також відкинули «будь-яке використання релігії та імені Бога для виправдання насильства».

Раніше Папа Римський Лев XIV заявив, що, незважаючи на постійні заклики Ватикану до миру, наразі є малоймовірною місія Святого Престолу, як прямого посередника у війні між Україною та Росією.

До слова, 18 травня президент України Володимир Зеленський після завершення інавгураційної меси зустрівся з Папою Римським Левом XIV.

Також резидент України Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV під час зустрічі у Ватикані обмінялися подарунками. Глава української держави передав понтифіку ікону Діви Марії з Немовлям Ісусом Христом на руках, написану на дереві.