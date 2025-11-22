Головна Світ Соціум
Папа Римський закликав молодь не використовувати штучний інтелект для домашніх завдань

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: АР

Папа відповідав на питання учасників про віру, стосунки та сучасні виклики

Папа Римський Лев XIV звернувся до понад 15 тис. американських підлітків, закликавши їх відповідально використовувати штучний інтелект, зокрема, не зловживати ним для виконання шкільних завдань, пише «Главком».

Це звернення пролунало під час прямого відеовключення з Ватикану на Національну конференцію католицької молоді, що відбувалась в Індіанаполісі, США. У форматі сесії запитань і відповідей, Папа відповідав на питання учасників про віру, стосунки та сучасні виклики.

Відповідальне використання штучного інтелекту означає його використання таким чином, щоб це сприяло вашому розвитку. Не просіть його робити за вас домашнє завдання», – підкреслив він.

Це перше велике звернення Лева XIV до молоді США з моменту його обрання на папський престол шість місяців тому. Захід тривав близько 40 хвилин і, окрім технологічних тем, торкнувся також питань віри, дружби та моральних орієнтирів.

До слова, штучний інтелект (ШІ) несподівано став головним претендентом на престижне звання «Людина року» за версією американського журналу Time. За даними букмекерського агентства Polymarket, шанси ШІ на перемогу оцінюються у 37%, що значно перевищує показники його найближчих конкурентів

Нагадаємо, майже 70 тис. вчених, дослідників, відомих бізнесменів та публічних осіб виступили з відкритим закликом до негайної заборони подальшої розробки супероінтелекту (Superintelligence). Вони вимагають зробити паузу, доки людство не навчиться ефективно керувати цим потенційно «потужним» інструментом. 

