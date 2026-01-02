У Індії через забруднену воду загинули 9 людей і понад 200 постраждали

Причиною стало забруднення питної води бактеріями через витік у трубопроводі

Щонайменше дев'ять людей померли та понад 200 було госпіталізовано в центральноіндійському місті Індор після спалаху діареї, який, за словами чиновників, пов'язаний із забрудненою питною водою. Про це повідомляє Reuters.

Головний лікар Індору Мадхав Прасад Хасані повідомив агентству телефоном, що питна вода в районі Бхагіратхпур міста була забруднена через витік, а аналіз води підтвердив наявність бактерій у трубопроводі

Шраван Верма, адміністративний чиновник району, повідомив, що влада розгорнула команди лікарів для обходу пацієнтів від дверей до дверей та розповсюджує таблетки хлору для очищення води.

«Ми виявили одне місце витоку, яке могло забруднити воду, і це місце було усунено», – сказав Верма, додавши, що чиновники перевірили 8571 особу та виявили 338 з легкими симптомами.

За інформацією видання, Індор, що у штаті Мадх'я-Прадеш, був названий найчистішим містом Індії та протягом останніх восьми років очолював національний рейтинг чистоти.

