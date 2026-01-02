Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Індії через забруднену воду загинули 9 людей і понад 200 постраждали

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
У Індії через забруднену воду загинули 9 людей і понад 200 постраждали
У місті Індор через забруднену воду загинули 9 людей
фото з відкритих джерел

Причиною стало забруднення питної води бактеріями через витік у трубопроводі

Щонайменше дев'ять людей померли та понад 200 було госпіталізовано в центральноіндійському місті Індор після спалаху діареї, який, за словами чиновників, пов'язаний із забрудненою питною водою. Про це повідомляє Reuters.

Головний лікар Індору Мадхав Прасад Хасані повідомив агентству телефоном, що питна вода в районі Бхагіратхпур міста була забруднена через витік, а аналіз води підтвердив наявність бактерій у трубопроводі

Шраван Верма, адміністративний чиновник району, повідомив, що влада розгорнула команди лікарів для обходу пацієнтів від дверей до дверей та розповсюджує таблетки хлору для очищення води.

«Ми виявили одне місце витоку, яке могло забруднити воду, і це місце було усунено», – сказав Верма, додавши, що чиновники перевірили 8571 особу та виявили 338 з легкими симптомами.

За інформацією видання, Індор, що у штаті Мадх'я-Прадеш, був названий найчистішим містом Індії та протягом останніх восьми років очолював національний рейтинг чистоти.

Нагадаємо, пенсіонер потрапив до лікарні, випивши в кафе лужний розчин замість мінеральної води. У Відні чоловік отримав опіки рота та шлунка після вживання мінералки. 

Чоловік зазначає, що кришку на пляшці було нещільно закручено. Він зняв її, налив прозору рідину у свою склянку і, зробивши один ковток, відчув сильний біль.

Раніше жінка ледь не померла в аеропорту Майорки після того, як випила каву з торгового автомата із комахами. Жінка, у якої стався анафілактичний шок, пробула в реанімації 36 годин.

Читайте також:

Теги: вода Індія смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МЗС викликало дипломатів Індії та Пакистану
МЗС викликало дипломатів Індії та Пакистану
31 грудня, 2025, 19:32
Трагедія на Львівщині: пасажирський електропотяг збив жінку
На Львівщині потяг на смерть збив людину
30 грудня, 2025, 15:43
Садовенко закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище
Помер найближчий соратник Шойгу генерал Садовенко
26 грудня, 2025, 09:26
Понад 300 зґвалтувань за 40 днів: у Франції винесено вирок у справі 16-річної дівчини
Понад 300 зґвалтувань за 40 днів: у Франції винесено вирок у справі 16-річної дівчини
22 грудня, 2025, 14:54
Після завершення професійної кар'єри Степанець працював тренером з боксу у Хабаровську
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона світу з боксу
21 грудня, 2025, 15:54
Кермувальник потяга застосував екстрене гальмування, але через невелику відстань зіткнення уникнути не вдалося
Під Києвом потяг збив на смерть неповнолітнього хлопця
19 грудня, 2025, 09:23
Радєв був введений до Зали слави греко-римської боротьби у 2009 році
Пішов з життя дворазовий олімпійський чемпіон з боротьби
18 грудня, 2025, 14:40
Тіла подружжя були знайдені в їхньому будинку в західній частині Лос-Анджелеса
Голлівудського режисера Роба Райнера разом із дружиною знайдено мертвими
15 грудня, 2025, 08:06
На Обухівщині під колесами потяга загинув чоловік
На Київщині під колесами швидкісного потяга загинув чоловік
11 грудня, 2025, 14:00

Соціум

Вселенський патріарх співслужитиме з митрополитом Епіфанієм у Стамбулі
Вселенський патріарх співслужитиме з митрополитом Епіфанієм у Стамбулі
У Індії через забруднену воду загинули 9 людей і понад 200 постраждали
У Індії через забруднену воду загинули 9 людей і понад 200 постраждали
У Британії затримано чоловіка, який двічі проник до резиденції Вільяма та Кейт Міддлтон
У Британії затримано чоловіка, який двічі проник до резиденції Вільяма та Кейт Міддлтон
InformNapalm: у новорічному зверненні з'явився несправжній Путін
InformNapalm: у новорічному зверненні з'явився несправжній Путін
Як американці ставляться до дій Трампа щодо війни в Україні – результати опитування
Як американці ставляться до дій Трампа щодо війни в Україні – результати опитування
Батьки в Китаї вигадали спосіб, щоб змусити дітей одружуватися
Батьки в Китаї вигадали спосіб, щоб змусити дітей одружуватися

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua