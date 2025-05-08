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Зеленський провів першу телефонну розмову з новим канцлером Німеччини

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський провів першу телефонну розмову з новим канцлером Німеччини
Окрему увагу у розмові було приділено посиленню дипломатичних зусиль задля досягнення справедливого миру
фото: Офіс президента

Зеленський підкреслив, що отримав від канцлера запевнення у продовженні підтримки України, що стало важливим сигналом

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили подальшу співпрацю між країнами. Як передає «Главком», про це Зеленський повідомив на офіційних ресурсах.

Президент України привітав Мерца з обранням на посаду канцлера й побажав йому успіхів.

Зеленський наголосив на важливості збереження лідерської ролі Німеччини в підтримці України – як у захисті від російської агресії, так і в подальшому відновленні країни після завершення війни.

За словами президента, між Україною та Німеччиною є значний потенціал партнерства, і сторони вже домовилися працювати над реалізацією конкретних ініціатив.

Зеленський підкреслив, що отримав від канцлера запевнення у продовженні підтримки України, що стало важливим сигналом.

«Є великий потенціал партнерства між Україною та Німеччиною, і ми вже домовилися працювати над реалізацією багатьох важливих речей. Обговорили перспективи співпраці. Пан канцлер запевнив у продовженні підтримки України. Було важливо це почути», – написав Зеленський.

Окрему увагу у розмові було приділено посиленню дипломатичних зусиль задля досягнення справедливого миру. Лідери також домовилися про подальший графік двосторонніх контактів.

Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна може покладатися на уряд ФРН в контексті постачання крилатих ракет Taurus. Як передає «Главком», про це він заявив у програмі «Was nun?» на каналі ZDF.

«Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене та на Федеративну Республіку», – сказав Мерц, відповідаючи на запитання, чи може Володимир Зеленський розраховувати на те, що канцлер ФРН передасть Україні ракети Taurus.

Та як стало відомо медіа, Мерц планує незабаром відвідати і Україну. 

Наразі триває координація поїздки, і він хоче «зробити все можливе в рамках Європейського Союзу, щоб забезпечити тривале припинення вогню після найближчих вихідних і щоб потім можна було укласти мирну угоду з Росією», заявив Мерц під час візиту до Парижа.

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Теги: Фрідріх Мерц Володимир Зеленський

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