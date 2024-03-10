Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував

«Не можна капітулювати перед злом, треба боротися з ним»

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував суперечливе висловлювання Папи Римського Франциска щодо переговорів у війні Росії проти України. Рінкевичс заявив, що не можна капітулювати перед злом. Відповідні думки він висловив у соцмережі Х.

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«Мій вислів недільного ранку: не можна капітулювати перед злом, треба боротися з ним і перемагати його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало», – написав президент Латвії.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

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Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

Раніше Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ.

З іншого боку, Папа Римський Франциск стурбований можливістю того, що у світі можуть забути про війну Росії проти України. Як зазначив понтифік, потрібно зробити все, щоб цього не сталося.