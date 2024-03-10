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Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував

Наталія Порощук
glavcom.ua
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Україна не повинна капітулювати
фото: Getty Images

«Не можна капітулювати перед злом, треба боротися з ним»

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував суперечливе висловлювання Папи Римського Франциска щодо переговорів у війні Росії проти України. Рінкевичс заявив, що не можна капітулювати перед злом. Відповідні думки він висловив у соцмережі Х.

Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував фото 1
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«Мій вислів недільного ранку: не можна капітулювати перед злом, треба боротися з ним і перемагати його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало», – написав президент Латвії.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. 

Раніше Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ.

З іншого боку, Папа Римський Франциск стурбований можливістю того, що у світі можуть забути про війну Росії проти України. Як зазначив понтифік, потрібно зробити все, щоб цього не сталося. 

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Теги: росія Папа Римський війна Ватикан Латвія Україна

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