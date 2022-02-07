Папа Римський розповів, чому хотів стати м'ясником

У дитинстві він захоплювався хімією, що пізніше підштовхнуло його до медицини

Папа Римський Франциск пригадав своє дитинство

Папа Римський Франциск розповів, що у дитинстві хотів стати м'ясником. Своїми спогадами він поділився в ток-шоу на каналі RAI.

Уродженець сім'ї італійських емігрантів в Аргентині згадав, що багато років тому на ринку помітив за прилавком м'ясника, який на поясі мав фартух із кишенею для грошей: «І я сказав, що хотів би бути м'ясником». Коли в мене поцікавилися, чому, я відповів: «Он скільки в нього грошей», – згадав понтифік.

За словами Франциска, у дитинстві він захоплювався хімією, що пізніше підштовхнуло його до медицини. «Я збирався вступити на медичний факультет у 19 років, коли прийшло покликання, я вступив до семінарії», – розповів він.

В інтерв'ю Папа Римський також згадав свого улюбленого письменника Федора Достоєвського. «Є питання, на яке я не зміг ніколи знайти відповідь: чому страждають діти? Але у мене немає відповіді, відповіді просто немає. І на це питання можу відповісти лише, що треба страждати разом із ними. У цьому мав рацію Достоєвський», – підсумував понтифік.

Раніше Папа Римський Франциск залишив Ватикан, порушуючи всі протокольні правила заради походу в магазин музичних дисків у центрі Риму. Про незвичайний візит понтифіка стало відомо завдяки одному з журналістів, які акредитовані при службі преси Святого престолу. Власники магазину пояснили, що Франциск був їхнім клієнтом до обрання на папський престол. Коли він жив у Римі, часто заходив туди за дисками.

Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

У вересні Папа Римський і Вселенський Патріарх зустрілися в Угорщині. Перед цим глави Римо-католицької церкви, Східної православної церкви і Англіканської спільноти виступили зі спільною заявою, закликавши світ до рішучих дій з порятунку від глобального потепління та боротьби з соціальною нерівністю.

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