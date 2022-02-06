У Черкасах семирічна дівчинка віддала волосся на перуку для онкохворої дитини (фото, відео)

Юна українка захотіла допомогти дітям, які через хворобу втратили коси

Семирічна школярка із Черкас Мілана Курченкова відрізала своє волосся, аби з нього створили перуку для онкохворої дитини. Нову зачіску дівчинці зробили безоплатно в навчальному центрі перукарської справи Черкаського вищого профучилища. Про це інформує «Суспільне».

Стрижку семирічній Мілані зробила майстриня виробничого навчання Юлія Фоміна. Дівчинка прийшла зі своєю мамою Юлією Курченко. Зачіску дочці вже змінювали, розповіла мама Мілани:

«Три роки тому ми відрізали волосся, але куди його діти не знали. Тож викинули й було шкода», – каже мама.

За її словами, підрізати волосся донька просилася давно.

«Моя мама хворіла на онкологію і лежала в онкодиспансері багато місяців. Там хворіють також і дітки та мають таку проблему, що багато з них хочуть мати волосся», – розповіла жінка.

Мілана вирішила цього разу не викидати волосся і допомогти якійсь дитині. Для цього дочекалися, поки волосся відросте до необхідної довжини:

«Я хотіла б віддати коси діткам, у яких волосся немає», – сказала Міланка.

Перукарка Юлія Фоміна в професії 20 років. Втім, таких клієнтів ще не бачила.

«Це перша дитина, яка прийшла здавати коси, щоб допомогти хворим діткам. Я вперше стрижу дитину, яка має доброчинну мету», – наголосила перукарка.

Після стрижки Міланка посміхається та розповідає, що відрізаного волосся анітрохи не жаль. Дівчинка нікому не казала в школі, що прийде вже з новою зачіскою: «Думаю, що найбільше шокована моєю новою зачіскою буде вчителька. Ніхто не знає, що я обріжу волосся».

Зібране волосся мама Юлія Курченкова відправить до Львова. Саме там діє єдина в Україні організація, яка створила кілька сотень перук для онкохворих дітей, розповіла співзасновниця такої соціальної ініціативи Лілія Кузік: Ми віримо в те, що пожертви, створені з відкритим серцем – найцінніші. Треба мати довжину хвостика 35 сантиметрів і більше. Волосся може бути фарбоване, сиве. Єдиний момент це те, що ми не беремо волосся, якщо є хімічна завивка».

За словами Лілії, так хочуть зробити дітей трошки щасливішими.

«Перука – це така «магічна» річ, як ми виявили! Дівчата часто закриваються в собі та не готові повертатися до навчання, якщо вони після хіміотерапії втратили волосся», – спостерегли волонтери.

Семирічна Мілана сподівається, що її волосся допоможе повірити в себе й повернутися до активного життя дівчинку, яка цього потребує.

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